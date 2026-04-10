Cum justifică Polițeanu comasarea Casei de Cultură cu Parcul Vest. Proiectul a fost amânat

Propunerea de comasare a Casei de Cultură „I.L. Caragiale” cu Serviciul de Administrare a Parcului Municipal Vest a stârnit, joi, 9 aprilie, controverse în Consiliul Local Ploiești și a fost, în final, amânată. Primarul municipiului, Mihai Polițeanu, susține însă că proiectul nu vizează doar salvarea a 56 de posturi din Primărie, ci și o reorganizare necesară. Video la finalul textului.

Proiectul de hotărâre a stârnit, joi, 9 aprilie, discuții tensionate în Consiliul Local Ploiești, iar în final proiectul a fost amânat.

„O soluție de compromis” într-o situație complicată

După ședința tensionată a Consiliului Local, edilul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare administrativă, impus de legislația în vigoare.

„Este o situație extrem de complexă și nu avem obiectiv hai să salvăm posturile și să trișăm spiritul Ordonanței, indiferent dacă este îndreptățită sau nu. Noi avem obligația legală de a respecta legea așa cum a fost adoptată la nivel național.

Da, a fost o ședință de consiliu local extrem de tensionată. S-a venit cu o propunere de compromis care ne permite, pe de o parte, să salvăm servicii esențiale ale Primăriei și să continuăm, pe de altă parte, disponibilizările la care ne obligă legea”, a declarat Mihai Polițeanu.

Primarul a subliniat că proiectul încerca să împace două obiective dificile: reducerea aparatului administrativ și menținerea funcționării serviciilor publice.

De ce ar trebui „cultura” să administreze Parcul Vest

Una dintre cele mai criticate idei a fost asocierea dintre Casa de Cultură și Parcul Municipal Vest, considerată de unii consilieri forțată. Primarul respinge însă această interpretare.

„Are foarte mare legătură și, de fapt, această reorganizare a Casei de Cultură trebuia să fie făcută de foarte mult timp”, a afirmat edilul.

Acesta a explicat că instituția a organizat deja evenimente în parc, chiar și fără a-l avea în administrare, iar comasarea ar permite o dezvoltare coerentă a zonei.

Un parc cu potențial, dar „mort” ca activitate

Polițeanu a vorbit deschis despre problemele Parcului Municipal Vest, pe care îl consideră subutilizat.

„Avem un parc care are potențial, dar, din păcate, este mort din punct de vedere al activității, cu probleme istorice: umbră, lipsă de vegetație…

Această reorganizare permitea o gândire integrată a dezvoltării parcului și a evenimentelor culturale în acea zonă”, a explicat primarul.

În același timp, acesta a atras atenția că ambele structuri se confruntă cu deficit de personal pe funcții suport, impuse de legislație.

Decizie amânată, presiune mare până la 1 iulie

Proiectul nu a fost adoptat, fiind amânat de Consiliul Local — o decizie pe care primarul o consideră nejustificată, în contextul în care există un termen limită până la care Primăria Ploiești trebuie să aprobe noua organigramă.

„Din punctul meu de vedere, nejustificat. Dacă ne dorim să facem bine Ploieștiului, tot acolo vom ajunge, dar va fi foarte, foarte târziu și foarte greu.

Va fi dificil să desțelenezi complexitatea juridică astfel încât, până la 1 iulie, să ajungi să lucrezi cu un număr mai mic de persoane, dar fără să afectezi calitatea serviciilor Primăriei”, a avertizat Mihai Polițeanu.