Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema comasării Casei de Cultură cu Parcul Vest – UPDATE

Ședința Consiliului Local Ploiești de joi, 9 aprilie, are pe ordinea de zi proiectul privind reorganizarea Casei de Cultură „I.L. Caragiale” prin preluarea Serviciului de Administrare Parc Municipal Vest. Miza o reprezintă salvarea a 56 de posturi din Primăria Ploiești, în contextul disponibilizărilor propuse prin Ordonanța 7/2026.

UPDATE Ședința a fost reluată cu anuntul consilierului Mihai Apostolache care a renuntat la propunerea sa. În schimb, la propunerea viceprimarului Alexandru Săraru, proiectul a fost prorogat. Au votat pentru prorogare consilierii PSD și PNL. Proiectul a fost prorogat, cu votul decisiv al consilierilor PSD și PNL. Consilierul Mihai Apostolache a anunțat că nu va participa la vot, iar aleșii de la Mișcarea Noi, Ploieștenii au votat împotriva prorogării.

Știrea inițială

Proiectul de hotărâre a fost criticat vehement încă de la începutul ședinței, primul care a cerut prorogarea fiind consilierul local Gheorghe Sîrbu (PSD). Ulterior, acesta și-a retras amendamentul, însă discuțiile aprinse au continuat.

Consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune) a propus ca, prin reorganizare, să fie înființat un Centru Cultural și de Agrement, astfel încât să se justifice preluarea Parcului Municipal Vest în subordinea Casei de Cultură.

Prezența în sală a angajaților Primăriei Ploiești a amplificat tensiunea, aceștia fie aplaudând intervențiile consilierilor, fie manifestându-se împotriva acestora.

Lucrurile s-au precipitat și mai mult în momentul în care au apărut opinii diferite între consilierii locali și secretarul municipiului, Laurențiu Dițu.

În cele din urmă, ședința a fost întreruptă pentru o pauză de consultări.

Conform calculelor, 189 de posturi, ocupate si vacante, trebuie să dispară din organigrama Primăriei Ploiești, în primă fază fiind vizați de disponibilizări 116 angajați. În cazul în care proiectul de astazi va fi aprobat, 56 de angajati își vor menține posturile. Oficial, consilierii locali au susținut că nu sunt de acord cu disponibilizările, catalogând Ordonanța ca fiind neconstituțională.

