Monumente uitate ale Ploieștiului. Povestea statuii „Maternitate” de pe Bulevardul Castanilor

Pe Bulevardul Independenței din Ploiești se află una dintre puținele sculpturi din oraș incluse pe Lista Monumentelor Istorice din România. Este vorba despre statuia „Maternitate”, realizată de sculptorul Ion Irimescu, una dintre personalitățile importante ale artei românești din secolul XX.

Monumentul este amplasat pe spațiul verde de pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre Gara de Sud către centrul municipiului.

Din cauza copacilor care mărginesc bulevardul, statuia este puțin vizibilă pentru șoferi și pietoni, iar mulți dintre cei care trec zilnic prin zonă nu cunosc importanța artistică și istorică a lucrării.

Statuia din bronz de pe Bulevardul Castanilor

Lucrarea a fost realizată în anul 1960 și este executată din bronz. Sculptura reprezintă o mamă care ține copilul în brațe. Monumentul are un stil modernist, specific lucrărilor monumentale realizate de Ion Irimescu, supranumit și „patriarhul artelor românești”.

Brațele figurii feminine sunt poziționate astfel încât creează imaginea unui spațiu protector în jurul copilului. Privită din spate, sculptura evidențiază liniile verticale și construcția compactă a monumentului.

Un element vizibil este împletitura lungă a părului, redată într-o manieră simplificată. Copilul este integrat în compoziția centrală a statuii, accentuând ideea legăturii dintre mamă și copil.

Monument istoric aproape necunoscut în Ploiești

Puțini ploieșteni știu că statuia figurează oficial pe Lista Monumentelor Istorice din România, la nr. 989, având codul PH-III-m-A-16866.

În zona monumentului nu există panouri informative care să ofere date despre autor, anul realizării sau semnificația artistică a statuii. Din acest motiv, monumentul trece aproape neobservat pentru mulți dintre cei care circulă pe Bulevardul Independenței. În plus, monumentul nu are nici măcar un soclu reprezentativ.

Situația statuii „Maternitate” nu este singulară la Ploiești. Mai multe monumente, busturi sau clădiri istorice din municipiu sunt puțin promovate și nu sunt incluse în circuite culturale sau turistice locale ori au fost abandonate de-a lungul timpului.

Statuia face parte din patrimoniul cultural al Ploieștiului

Statuia „Maternitate” de pe Bulevardul Castanilor face parte din patrimoniul cultural al Ploieștiului și rămâne una dintre lucrările de artă urbană mai puțin cunoscute din municipiu, deși este amplasată într-una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

