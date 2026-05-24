Fericirea într-o cupă de înghețată: cum a reinventat Art Gelato tradiția începută în 1992 la Ploiești

Art Gelato este bucuria dulce care ne încântă gusturile încă din anul 1992. Intrată pe piață cu numele Boleti, din strada Maramureș, Art Gelato e azi gelateria de pe strada Toma Caragiu din Ploiești. Găsești aici înghețată artizanală care păstrează gustul copilăriei, spune Letiția Moise. Antreprenoarea a repornit afacerea în urmă cu 2 ani.

Începuturile au fost în altă formulă

Părinții Letiției au pornit afacerea în anul 1992. Pe atunci se numea Boleti și era de fapt 3 in 1: patiserie, cofetărie și o mașină de înghețată. Ideea de gelaterie nu ajunsese la noi. Abia intraseră pe piață vestitele mașini de înghețată. Acelea la care ni se scurgeau ochii atunci când vânzătoarea apăsa maneta și speram să ne umple cât mai mult cornetul.

Părinții au lăsat-o pe litoral să se descurce cu o vitrină de înghețată

Antreprenoarea povestește că părinții au încercat să îi responsabilizeze pe ea și pe fratele său, implicându-i în gestionarea afacerii de familie.

„La 14 ani deja m-au introdus în business. Tatăl mi-a spus că dacă nu știi ce simte omul când îți gustă produsul, nu poți să fii un bun producător”, își aduce aminte cu nostalgie Letiția Moise.

La 18 ani, pentru că a terminat ASE-ul, a fost introdusă pe lângă contabilă. Dacă vrei să ții din frâu o afacere, trebuie să îi cunoști toate laturile, e de părere aceasta.

Apoi, Letiția a fost lăsată de părinți pe cont propriu, să se ocupe de o parte a afacerii. „A fost decizia tatălui, de a mă iniția în business. M-au lăsat acolo, să mă ocup de tot, într-un oraș nou”, își amintește ea.

Erau pe val, Letiția a stat o vară întreagă pe faleza din Mamaia, unde gestiona o vitrină cu înghețată. Au fost vremuri frumoase, când aproape că dețineau monopolul în domeniu, iar vânzările mergeau fabulos.

De la înghețata făcută de mașină, la cea naturală, după rețete din Rimini

„Începusem că colaborăm cu italienii, tot făceam drumuri prin Rimini, pentru a ne specializa în acest domeniu. Am trecut treptat de la înghețata soft, cea făcută de mașină, la ceva natural, ce începea să se ceară pe piață”, mărturisește Letiția.

Vindeau foarte bine, atât la sediu, cât și în alte locații, unde mergeam cu vitrina mobilă. A fost o perioadă foarte frumoasă, își amintește cu nostalgie antreprenoarea.

Mă fascinau gențile, dar eu aveam altă menire. Tot la înghețată mă gândeam

„Criza economică ne-a lovit și pe noi, așa că în 2014 a trebuit să închidem până la urmă, deoarece afacerea mergea în pierdere”, își amintește Letiția Moise, cu lacrimi în ochi. Acesta a fost sfârșitul unei ere, însă o idee a renașterii, cu mult mai tărziu.

La 28 de ani, Letiția a luat decizia de a se muta în București, pentru a-și croi un alt drum în viață. Acolo a încercat să se reprofileze. De la înghețată, a trecut la specializarea pe lângă mari creatori de articole vestimentare din piele naturală. „Am cunoscut astfel toți artiștii și producătorii din domeniu, atât de la noi, cât și străini. Țineam astfel legătura din nou cu Italia. Dar eu tot la înghețată mă gândeam. Aveam acolo, undeva, în suflet, că mă voi reîntoarce în domeniu. Mă fascinau și gențile, era un domeniu frumos, în care am avut succes, dar aveam altă menire”, spune Letiția.

Letiția Moise a repus afacerea pe picioare, după ce a urmat cursuri la Rimini

Între timp, fără să știe nimeni, a început să strângă bani și să își pună la punct un viitor laborator de înghețată. Făcea tot mai multe drumuri în Italia, la Rimini, destinația legendară pentru înghețată artizanală. Acolo s-a experimentat pe lângă marii gelatieri. A urmat cursuri pe baza unor rețete noi, cu ingrediente cât mai naturale.

În 2024 și-a luat inima în dinți, a turat motoarele și a repus afacerea pe picioare. Și-a deschis propriul laborator de înghețată, în orașul natal, Ploiești.

Deși recunoaște că locația de pe strada Toma Caragiu nu este tocmai una vizibilă, și-a încercat norocul și a prins. Letiția povestește că a trebuit să facă eforturi pentru a se face remarcată. Povestește zâmbind cum ține ușa larg deschisă, a scos câteva măsuțe cu scaune, a pus inclusiv o umbrelă mare și un banner cât tot peretele, pentru ca lumea să întoarcă privirea în acel colț al pietonalei din apropierea Teatrului.

Puține sortimente, tocmai pentru a păstra prospețimea

„Am încercat să îmi formez o comunitate și să învăț lumea că este ceva de calitate. Precum esențele tari se țin în recipiente mici, așa și eu prefer să pregătesc puține sortimente, dar să le schimb aproape zilnic. Prospețimea contează foarte mult într-o afacere”, mai spune Letiția. Ne-a explicat că are și vitrină de 30 de sortimente, dar nu are fluxul necesar pe pietonala din Ploiești, pentru a le schimba la două zile.

Fericirea e într-o cupă de înghețată

Antreprenoarea și-a apropiat atât de mult clienții, că au ajuns să o sune și să o întrebe ce sortimente de înghețată are în ziua respectivă.

Cât am stat și am vorbit cu ea, Letiția a făcut cu mâna și a salutat trecătorii din 5 în 5 minute. Povestește cum se atașează de clienți, cum trag copiii la ea și cum îi place să îi vadă fericiți în jurul său. Le-a făcut celor mici un colț de joacă și nu este zi să nu vezi desene pe asfalt în dreptul gelateriei, semn că micuții se distrează aici pe cinste.,,Mă bucur mult că pot contribui măcar puțin la fericirea lor, că înghețata mea, dar și o vorbă bună, pot schimba vieți”, spune antreprenoarea.

Art Gelato folosește lapte de la producători din zona montană

Antreprenoarea povestește că nu se va dezice niciodată de la promisiunea de a produce lucruri naturale. „Tocmai de aceea am ales să am foarte puține sortimente, pentru că vreau să fie proaspete și naturale. Nu încerc să fac volum. Încerc să mențin totul la calitate: puțin, dar bun”, spune Letiția. În comparație cu înghețata industrială, făcută din prafuri și care poate fi ținută în congelator și un an de zile, cea artizanală are un termen foarte scurt de valabilitate.

În laboratorul propriu, fiecare sortiment este preparat zilnic, cu ingrediente proaspete, mai puțin zahăr și rețete inspirate din experiența acumulată în timp și din contactul cu gelateria italiană autentică.

Letiția folosește lapte de la producători din zona Brașovului. Acesta dă o altă textură înghețatei, în comparație cu cel cumpărat din comerț, mai spune ea.

Ce sortimente de înghețată preferă ploieștenii

Săptămânal, Letiția vine cu un sortiment nou de înghețată în vitrină. „Aș putea să fac practic orice aromă, dar încerc să le mențin pe cele care au mare căutare. Mai nou s-a creat o isterie pentru iaurtul cu amarena”, ne spune ea. Este o combinație delicioasă și răcoritoare, care îmbină perfect aciditatea fină a iaurtului, cu dulceața intensă și notele aromate ale cireșelor italiene.

Vanilia, ciocolata și fisticul sunt cele mai căutate sortimente de înghețată în rândul ploieștenilor.

Nucile, alunele și migdalele sunt din propria curte, din Gorgota

Pe lângă laptele de la producători zonali, Letiția folosește nuci, migdale și alune din propria curte, din satul Poienarii Apostoli, comuna prahoveană Gorgota. Povestește cu drag cum le prăjește chiar ea și apoi le toacă.

Aceste câteva ingrediente din propria curte au salvat-o într-o oarecare măsură, deoarece chiar dacă prețul acestor materii prime crește anual, „eu le am în propria curte”, mărturisește ploieșteanca.

Chiar dacă majoritatea prețurilor au crescut față de anul trecut, Art Gelato dă cupa de înghețată cu aceiași bani ca la deschidere în 2024, 10 lei. Iar dacă vrei să iei pentru acasă, ceri câte cupe poftești. Acestea sunt depozitate într-o cutie termică. Iar pentru pici, Art Gelato a venit și cu ideea de a le combina două cupe într-una.

Art Gelato s-a gândit și la cei care nu consumă zahăr. Letiția spune că are sortimente îndulcite cu stevia.

Cele mai noi gusturi- înghețata de liliac și cea de ștrudel de mere. Nu m-am aliniat trendului „ciocolată Dubai”

Letiția spune că îi place să experimenteze. A scos recent înghețata cu aromă de ștrudel de mere, cu ușoare arome de scorțișoară.

Weekendul trecut, Art Gelato a adus spiritul Portugaliei, cu o nouă aromă: pastel de nata.

Pentru această vară gelateria din centrul Ploieștiului a mai pregătit câteva specialități. Letiția ne dezvăluie că va scoate pe piață gustul macarons de lemon. Iar pentru că anul trecut a fost la mare căutare mango Alphonso, îl va aduce și anul acesta. Spune că găsește foarte greu acel mango copt și parfumat, dar promite că îl vom găsi vara aceasta în vitrina Art Gelato.

Înghețata cu gust de popcorn a prins și ea bine la ploieșteni. Însă, lumea caută clasicul. Fisticul este încă la mare căutare. Asta în comparație cu 2006, când Boleti nu prea vindea bine acest gust, spune ea.

Am întrebat-o pe Letiția dacă a intrat în trend cu gustul ciocolatei Dubai. A mărturisit că nu a vrut să se asocieze cu acea idee turcească. „Am fisticul meu apreciat de toată lumea, așa că nu m-am aliniat trendului”, a răspuns antreprenoarea.

Un alt gust foarte apreciat de clienții Art Gelato este înghețată cu bucăți crocante de nucă. Acele nuci de care scriam ceva mai sus că provin din grădina proprie, de la Gorgota și pe care chiar Letiția le prăjește.

La cererea micuților, Art Gelato a scos pe piață și înghețata albastră, Bubble Gum, la care a lucrat ceva timp până a obținut culoarea potrivită. „Am folosit spirulină, în încercarea de a pune ingrediente cât mai naturale”, adaugă antreprenoarea.

„Ultima combinație plăcută a fost caramel sărat cu ciocolată și alune, un fel de Snickers”, mai spune Letiția. Ea încearcă să împace astfel toate gusturile.

În materie de gusturi florale, aceasta ne dezvăluie că a încercat să aducă pe piață înghețata de liliac, violete și lavandă.

Am încercat să aflu câteva din tainele unei gelaterii. Am întrebat-o pe Letiția dacă pune efectiv fructele într-un mixer și le mărunțește. Da, se folosesc fructe, dar și gemuri. Pe lângă asta, laptele este ingredientul principal. Și ce e cel mai important, așa cum scriam și mai sus, nu se folosesc prafuri.

Art Gelato sau gelateria actorilor

Antreprenoarea Letiția Moise ne povestește că vânzările diferă de la sezon la sezon și depind mult de vreme, de evenimentele din oraș și de cât de animată este zona pietonală. Însă Art Gelato are, ca orice afacere, clienți fideli.

Letiția îmi povestește că actorii de la Teatrul „Toma Caragiu” îi trec pragul foarte des, pentru a cumpăra de la ea savuroasa înghețată.

Cel mai valoros canal de promovare sunt clienții mulțumiți

Afacerii îi lipsește încă promovarea profesionistă, spune Letiția, care are de gând să angajeze pe viitor pe cineva în acest sens. Deși postează constant pe rețelele sociale, proprietara recunoaște că cea mai importantă reclamă rămâne recomandarea directă a clienților. „Tot din vorbă în vorbă merge cel mai bine”, spune ea.

Art Gelato – înghețată și deserturi alese

Gelateria nu înseamnă doar înghețată la cornet. În meniu se regăsesc affogato, waffle belgian preparat pe loc, cupe cu fructe și deserturi inspirate din Italia.

Letiția ne dezvăluie și câteva din ideile sale pentru viitor. Vrea să aducă în locația din strada Toma Caragiu și prăjituri. Astfel va deveni, promite ea, locația ideală pentru ploieșteni, un loc în care să ieși când ai poftă de dulce.

Art Gelato merge și la petreceri, cu Gelato Bar mobil

Pentru cei care vor să-și răsfețe invitații la petreceri private, nunți sau botezuri, Letiția a gândit un Gelato Bar. Merge cu înghețata oriunde are nevoie clientul. Acesta a devenit tot mai căutat în ultimii ani, mărturisește antreprenoarea. Evenimentele sunt de altfel cele care susțin business-ul în perioadele reci, când vânzările scad considerabil.

Deși s-a gândit la extindere și chiar la accesarea unor fonduri europene, Letiția spune că nu își dorește să transforme gelateria într-o fabrică. „Nu vreau să devină ceva industrial. Vreau să rămână un butic, cu produse proaspete și făcute cu suflet”, afirmă ea.

În spatele vitrinei colorate stau multă muncă și sacrificiu, dar și sprijinul familiei. Tatăl ei este cel care o ajută la evenimente și la transportul echipamentelor, iar comunitatea formată în jurul gelateriei îi oferă motivația de a continua.

„Când oamenii îmi spun că gustul le amintește de copilărie, îmi dă curaj să merg mai departe”, spune proprietara cu zâmbetul pe buze.

Așadar, într-un colț cochet din centrul Ploieștiului, Art Gelato, o mică gelaterie artizanală, încearcă să schimbe felul în care oamenii privesc înghețata. Fără producție industrială, afacerea merge înainte datorită calității, comunității și pasiunii pentru gusturile autentice.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Art Gelato și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.