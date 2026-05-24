Jandarmeria dezminte imaginile cu „distrugeri” de la concertul Max Korzh: „Sunt false”

Mai multe imagini distribuite online și prezentate ca fiind de la spectacolul de sâmbătă, 23 mai, de pe Arena Națională, a lui Max Korzh, rapper-ul Belarus, sunt false și nu au legătură cu evenimentul, transmit reprezentanții Jandarmeriei.

Potrivit autorităților, fotografiile provin din afara țării și au fost folosite pentru a induce ideea că în urma concertului ar fi existat distrugeri.

„Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri.

Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni”, a transmis Jandarmeria.

Reprezentanții IJJ îi îndeamnă pe oameni să verifice sursele informațiilor înainte de a distribui imagini sau mesaje în mediul online.