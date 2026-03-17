Val de disponibilizări la primăriile din Prahova. Dispar aproape 1.600 de posturi

Aproape 1.600 de posturi dispar din administrațiile locale din Prahova, în urma unui amplu proces de restructurare impus de reducerea cheltuielilor publice, potrivit surselor Observatorul Prahovean. Cele mai afectate sunt primăriile din județ, inclusiv Ploiești și Câmpina, unde sute de angajați vor fi disponibilizați. Autoritățile locale au la dispoziție 30 de zile pentru a aproba noile organigrame, termenul limită pentru finalizarea reorganizării fiind 1 iunie 2026.

Actul normativ adoptat în acest an la nivel național obligă autoritățile locale să își reducă aparatul administrativ, iar efectele se văd deja la nivelul întregului județ.

Disponibilizări la Ploiești și la Câmpina

La Ploiești, din totalul de 974 de posturi existente la finalul anului 2025, urmează să fie desființate 224.

La Câmpina, numărul de posturi va scădea de la 276 la 205, ceea ce înseamnă 71 de posturi eliminate din organigramă.

Concedieri la primăriile din județ

Reduceri importante sunt anunțate și în celelalte orașe și comune din Prahova. În primăriile de orașe vor dispărea 329 de posturi din totalul de 1.301, iar în comune vor fi desființate 747 de posturi, dintr-un total de 3.099.

În total, la nivelul județului Prahova, din cele 6.497 de posturi existente în administrațiile locale și județeană, vor rămâne 4.903. Diferența – 1.594 de posturi – reprezintă amploarea restructurărilor care urmează să fie implementate în perioada următoare.

Calendarul concedierilor

Autoritățile locale au la dispoziție 30 de zile pentru a aproba noile organigrame prin hotărâri de Consiliu Local. Termenul limită pentru finalizarea reorganizării administrative este 1 iunie 2026.