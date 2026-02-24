Guvernul a aprobat reforma în administrație: 13.000 de bugetari, concediați în primării

Guvernul a aprobat, marți, reducerea fondului de salarii în primării cu 10%. Aproximativ 13.000 de angajați din administrațiile locale vor fi concediați.

UPDATE: Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că au fost luate și alte măsuri privind descentralizarea. Potrivit oficialului, va exista posibilitatea transferurilor clădirilor care nu sunt în cartea funciară.

„Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor statului”, a mai precizat ministrul.

Două comune alăturate vor putea avea specialiști cu jumătate de normă. Totodată, se propune evaluarea pe bază de competențe.

„La nivel central și local se propune o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinete atât la nivel central, cât și local”, a precizat ministrul.

Știre inițială

Amânat de mai multe luni, pachetul de reformă în administrația locală a fost aprobat, marți, de Guvernul României.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că pachetul de măsuri prevede realizarea de „audituri de personal și reduceri de cheltuieli unde nu sunt justificate”.

Totodată, potrivit premierului, se pun bazele decentralizării „despre care s-a vorbit de multe ori”.

„Vom reduce bazele de cheltuieli ale administrație din România”, a precizat Bolojan.

Ce prevede reforma în administrație

Principala măsură vizează reducerea fondului de salarii din primării cu 10% sau, alternativ, să fie operate concedieri pentru atingerea acestui obiectiv. Potrivit primelor estimări, numărul funcționarilor publici din primării va fi diminuat cu 13.000 de posturi.

reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală

reducere de 10% a cheltuielilor de personal pentru administrația centrală.

Reduceri de posturi la Poliția Locală

Proiectul aprobat prevede și reducerea numărului de polițiști locali după formula de calcul:

un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti;

un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti;

unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali.

Unde nu vor fi făcute reduceri de personal

Reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale nu se va aplica în domeniile sănătății (spitale și Ambulanță), culturii, învățământului preuniversitar, Armatei și securității naționale.

Reamintim faptul că la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că măsura de reformă în administrație se află pe lista de priorități a Guvernului. (Detalii AICI).