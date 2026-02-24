Școala din Prahova cu încălzire prin pardoseală și pompe de căldură

Școala „Vlad Mușatescu” din satul Găgeni, comuna Păulești, a fost modernizată cu 4,5 milioane de lei. Printre facilitățile de care beneficiază elevii se numără încălzirea prin pardoseală, pompe de căldură care funcționează parțial cu energia produsă de panouri fotovoltaice, mobilier ergonomic și table interactive.

Elevii din Păulești beneficiază acum de condiții moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare, eficientizare termică și modernizare a unității de învățământ.

Șantierul a început în urmă cu un an și jumătate, perioadă în care copiii au învățat la Școala „Toma Socolescu”, transportul fiind asigurat cu microbuzul școlar.

Clasele sunt spațioase și luminoase, dotate cu încălzire prin pardoseală, iar vechile centrale termice au fost înlocuite cu pompe de căldură. O parte din energia electrică necesară climatizării este asigurată de panourile fotovoltaice montate pe clădire.

Investiția a fost realizată în proporție de peste 65% printr-un program al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Restul fondurilor a provenit din bugetul local – 1,5 milioane de lei pentru schimbarea acoperișului – și din contribuția Consiliului Județean Prahova, în procent de 10%.

„Nu doar clădirea școlii a fost modernizată. Prin intermediul Consiliului Județean Prahova am obținut fonduri pentru achiziționarea a 500 de bănci și scaune, care vor fi folosite pentru ambele școli, mai multe table inteligente și 30 de laptopuri”, a declarat pentru Observatorul Prahovean primarul comunei Păulești, Sandu Toader.

Edilul a precizat că, începând cu 1 martie, va demara modernizarea celeilalte școli din comună, astfel încât toți cei peste 320 de elevi să beneficieze de condiții similare.

Infrastructura educațională din Păulești include, pe lângă cele două școli, trei grădinițe cu program normal și una cu program prelungit, toate renovate sau construite de la zero.

Copiii beneficiază, de asemenea, de parcuri și locuri de joacă, iar elevii au acces la o sală de sport și terenuri de sport sintetice, unul dintre ele urmând să fie acoperit.

VIDEO

FOTO