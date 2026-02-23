Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie, este de ani buni un teren plin de noroi și gropi. În schimb, la spitalul județean din Oradea, primăria a dat în folosință la sfârșitul anului trecut o parcare supraterană cu peste 500 de locuri.

Un teren viran, plin de gropi umplute cu apă de la zăpada topită. Așa arată parcarea improvizată de lângă Spitalul Județean de Urgență Ploiești, aflată în administrarea Primăriei Ploiești.

Bătaie de joc!

Imaginile surprinse astăzi arată o zonă transformată într-o adevărată mlaștină, în care pacienții și aparținătorii sunt nevoiți să își lase mașinile.

Situația stârnește nemulțumiri, mai ales în contextul în care taxele și impozitele locale au crescut la începutul acestui an.

„Este o bătaie de joc uriașă! În reședința unuia dintre cele mai bogate județe din țară, parcarea care deservește cel mai mare spital arată oribil. Chiar nu se găsește o roabă de pietriș, că de asfalt nici nu poate fi vorba, care să astupe gropile și noroiul?”, a transmis un cititor.

Observatorul Prahovean a publicat în repetate rânduri articole pe această temă. De fiecare dată, răspunsul primit din partea administrației locale a fost același: lucrările de reparații vor fi realizate în funcție de alocările bugetare.

FOTO -VIDEO Așa arată parcarea de lângă spitalul județean Ploiești

Cum arată parcarea spitalului din Oradea

În contrast, la Oradea, autoritățile locale au inaugurat în toamna anului trecut o parcare supraterană construită chiar lângă cea mai mare unitate medicală din oraș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Parcarea este structurată pe cinci niveluri – demisol, parter, două etaje și terasă – și oferă 516 locuri, dintre care 21 sunt destinate persoanelor cu dizabilități și 10 pentru mașini electrice.

Investiția, realizată de Primăria Oradea, s-a ridicat la 45 de milioane de lei. În primele trei luni, parcarea a fost gratuită, iar de la 1 ianuarie 2026 tarifele sunt 3 lei/oră sau 30 lei/zi (07:00–18:00), respectiv 1,5 lei/oră sau 15 lei/zi (18:00–07:00).

Diferența dintre cele două realități ridică semne de întrebare privind modul în care au fost gestionate până acum fondurile publice în Ploiești, comparativ cu alte orașe din țară care ne dau lecții de administrație, calitatea vieții locuitorilor fiind net superioară celei din ”capitala aurului negru”.

FOTO: Așa arată parcarea de lângă spitalul județean din Oradea (sursa: observatorulbihorean.ro)

