„Iulia, suntem doar noi doi. Poți încerca să cânți pentru mine?” „Investigație paranormală” la miezul nopții în muzeul Hasdeu din Câmpina

Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Câmpina, în centrul unui amplu scandal. În spațiul public au apărut imagini filmate noaptea, în interiorul castelului, cu doi tik-tok-eri care, în timpul unor transmisiuni live, cu mii de urmăritori, au încercat să invoce spiritul Iuliei Hasdeu și al savantului B.P. Hasdeu. Dincolo de absurdul situației, revoltător este faptul că însuși muzeograful Dragoș Stanciu le-a permis celor doi accesul în muzeu, cu tot cu aparatura folosită în investigații paranormale.

Incidentul extrem de grav s-a întâmplat în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026. Sub pretextul că vor să facă o „investigație paranormală”, cei doi tik-tokeri au pătruns, cu acceptul muzeografului, în interiorul muzeului.

Pe timpul transmisiunii live, unul dintre influenceri încearcă să poarte o discuție paranormală cu Iulia Hasdeu. (VEZI VIDEO MAI JOS).

Se poate observa și cum cei doi tik tokeri tratează una dintre încăperile muzeului ca pe propria bucătărie.

Telefoanele personale, dar și așa-zisa aparatură cu care ei detectează paranormalul sunt trântite peste pianul Iuliei, o piesă cu o valoare inestimabilă, uriașă. Nici tablourile cu familia Hasdeu nu au fost protejate de creatorii de conținut, aflați în căutare de senzațional.

„Iulia, suntem doar noi doi. Poți să cânți pentru mine?”

La un moment dat, unul dintre tik-tokeri, David Andrei, poartă chiar o „discuție” cu Iulia Hasdeu.

„Iulia, suntem doar noi doi. Poți încerca să cânți pentru mine? Știu că ție îți place să cânți. Vreau să te văd și pe tine cum încerci să faci chestia asta”, se aude bărbatul, în timp ce atinge clapele pianului Iuliei.

Muzeograf „B.P.Hasdeu”: „Am fost mințit și păcălit”

Dragoș Stanciu, muzeograful de la Hasdeu, a recunoscut că a permis accesul celor doi influenceri, însă, spune acesta, „am fost mințit și păcălit”.

„Mi-au zis că vor să facă o investigație paranormală, dar nu că își vor întinde aparatura pe toate obiectele de patrimoniu. Din fericire, nu a fost nimic deteriorat, însă vă pot spune că niciodată așa ceva nu se va mai întâmpla. Nu vreau să mai vorbesc despre acest fiasco”, ne-a transmis Stanciu.

Acesta a mai adăugat că accesul în interiorul muzeului, noaptea, s-a făcut fără a fi perceput niciun leu, iar Primăria Câmpina, administratorul muzeului, și-a dat aprobarea pentru respectivele transmisii live.

„Nu există nicio aprobare pentru așa ceva”

Primarul Câmpinei, Irina Nistor, (PSD) a infirmat, însă, acest lucru. „Nu am dat nicio aprobare pentru astfel de filmări în muzeu.”

Poliția Prahova poate interveni în acest caz doar dacă va exista o sesizare din partea Primăriei Câmpina, în calitatea sa de administrator al Muzeului „B.P. Hasdeu”.

„Mi se pare grotesc să îți bați joc de memoria Iuliei și a lui B.P. Hasdeu”

Contactată de Observatorul Prahovean a fost și Aura Dobre, fost director al muzeului de la Câmpina. Aceasta s-a arătat oripilată de situație. „Am văzut imaginile și mi se pare grotesc să îți bați joc de memoria savantului și a fiicei sale, dar și de acest obiect de patrimoniu. Un nivel de subcultură cum rar mi-a fost dat să văd.”

Vom reveni cu detalii.