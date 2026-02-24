La Câmpina, programul de eliberare a cărților de identitate electronice este de doar o oră pe zi

Deși la nivelul municipiului Câmpina au fost eliberate mii de cărți de identitate în ultimul an, programul pentru ridicarea documentelor este limitat la doar o oră pe zi, de luni până vineri. Pentru că SPCLEP Câmpina deservește atât municipiul, cât și localitățile învecinate, iar în prezent preia cereri de eliberare a cărților de identitate electronice din întreaga țară, în fața ghișeului se formează cozi încă de la prima oră a dimineții.

- Publicitate -

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Câmpina funcționează în prezent la un nivel ridicat de solicitare.

Potrivit datelor transmise de Primărie, în anul 2025 au fost eliberate 6.757 de cărți de identitate, iar în primele două luni din 2026 (ianuarie și februarie) au fost emise deja 957 de cărți electronice de identitate.

- Publicitate -

Toate acestea în condițiile în care programul la ghișeul unde sunt eliberate documentele este de doar o oră pe zi, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00–9.00.

Există și un al doilea ghișeu, cu program de lucru tot de o oră pe zi, în intervalul 12.00–13.00 (luni–vineri) și miercuri între orele 17.00–18.00, însă aici sunt primite cazurile excepționale, respectiv situații de genul: persoane netransportabile, schimbări domiciliu din străinătate în România, dobândire/redobândire cetățenie, procuri speciale din străinătate cu foto aplicată, cereri reședințe, eliberări cărți de identitate model 1997.

Cozile care se formează, dar și limitarea programului de ridicare a cărților de identitate electronice la doar o oră pe zi generează nemulțumiri, mai ales în rândul celor care lucrează sau care fac naveta.

- Publicitate -

„Este foarte greu să ajungi într-o singură oră, mai ales dimineața, când majoritatea suntem la serviciu. Dacă pierzi intervalul, trebuie să mai vii în altă zi”, a transmis un câmpinean.

Primăria Câmpina a transmis că SPCLEP funcționează cu două angajate, asta în condițiile în care deservește nu doar orașul, ci și localitățile Brebu, Telega, Bănești, Poiana-Câmpina, Cornu, Șotrile, Provița de Jos și Provița de Sus, iar în prezent preia cereri din întreaga țară.

„Cele două ghișee de lucru cu publicul sunt permanent solicitate, programările online fiind ocupate pe perioade îndelungate.

- Publicitate -

Începând cu luna mai 2025, activitatea de preluare a cererilor pentru cartea electronică de identitate și pentru stabilirea reședinței se desfășoară în sistem complet digitalizat, inclusiv pentru minorii cu vârste între 0–14 ani.

Pentru fiecare solicitant, temporizat la 10 minute în aplicație, personalul verifică documentele, scanează actele pentru constituirea mapei electronice, confirmă corectitudinea datelor cu solicitantul, preia fotografia și amprentele digitale și oferă informații privind utilizarea documentului și setarea codurilor PIN. O procedură, așadar, destul de greoaie, care necesită timp”, au precizat reprezentanții autorității locale.

Începând cu 1 august 2025, preluarea cererilor pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate este posibilă la orice Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, indiferent de domiciliul solicitantului. Cererile se depun exclusiv prin programare online.