Târgul Mărțișorului, la Câmpina, pentru Bianca, adolescenta diagnosticată cu aplazie medulară

Un gest mic poate însemna o șansă uriașă pentru Bianca Marin, copila de doar 16 ani, elevă în clasa a X-a la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, diagnosticată cu aplazie medulară. Comunitatea locală se mobilizează din nou pentru a-i oferi adolescentei sprijin în lupta cu boala. Pe 28 februarie, la Casa Tineretului, va avea loc Târgul Mărțișorului – un eveniment caritabil unde fiecare donație și fiecare gest de solidaritate pot face diferența în lupta Biancăi cu boala.

Târgul Mărțișorului este organizat de Asociația Câmpina Tânără, Atelierul Actorului, echipa de robotică a orașului, Team Undefined, Mihai Iordache, profesorul atipic din Câmpina și câteva societăți din Câmpina.

Împreună, organizatorii vor să demonstreze că solidaritatea este o forță reală, iar implicarea comunității poate aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.

Ce veți găsi la Târgul Mărțișorului?

Mărțișoare hand-made, realizate cu suflet-

Ateliere de teatru

Ateliere de matematică

Demonstrații spectaculoase ale echipei de robotică

Sesiuni de aritmetică mentală

Programe psihoeducaționale pentru copii și adulți

Fiecare mărțișor cumpărat, spun organizatorii, nu este doar un simbol al primăverii, ci un simbol al speranței. Fiecare atelier la care participați înseamnă o șansă în plus pentru Bianca, o adolescentă cuminte, veselă, curioasă, extrem de conștiincioasă și dornică mereu să se autodepășească.

O fată pentru care Institutul Clinic Fundeni din București, unde a fost inclusă în programul „Școala din spital”, a devenit, din păcate, „casă”.

Singura șansă pentru ca Bianca să se facă bine este transplantul de măduvă. Din nefericire, nici fratele, nici părinții fetei nu sunt compatibili decât 50%, motiv pentru care Bianca se află pe o listă de așteptare.