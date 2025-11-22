Bianca, tânăra diagnosticată cu aplazie medulară, are nevoie de sânge

Bianca Marin, copila de doar 16 ani, elevă în clasa a X-a la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, are nevoie de sânge. Adolescenta, diagnosticată cu aplazie medulară severă este internată la Institutul Clinic Fundeni din București, unde a fost inclusă în programul „Școala din spital”.

Bianca a fost, până la începerea acestui an școlar, o adolescentă ca multe altele. Cuminte, veselă, curioasă, extrem de conștiincioasă și dornică mereu să se autodepășească. O stare de rău apărută din senin a trimis-o, însă, pe mâna medicilor, iar diagnosticul primit le-a dărâmat părinților întreg universul. Bianca suferă de aplazie medulară severă, iar singura ei șansă este, acum, un transplant de măduvă.

Despre tânără, profesorii de la colegiul câmpinean au numai cuvinte de laudă. Cristian Bunea, dirigintele fetei, a povestit că vestea a fost un șoc pentru toată lumea.

„Copilul acesta a fost sportiv, cred că de asta a și rezistat atât de mult. Când a ajuns în Urgență, la Câmpina, cu stare de rău, medicii s-au îngrozit și au trimis-o imediat la Institutul Clinic Fundeni din București.

Acolo se află internată încă de când a început școala. Mama a renunțat la serviciu ca să îi fie aproape. A fost inclusă în programul <Școala din spital>, însă, noi, profesorii, dar și colegii ei, ne dorim din suflet să vină ziua în care ea să revină la școală. Este un copil minunat, un caracter frumos, o fată bine educată, cu mult bun simț. Cu toții ne rugăm pentru ea și suntem alături de părinții devastați de durere”, a mărturisit dirigintele Biancăi.

Singura șansă pentru ca adolescenta să se facă bine este transplantul de măduvă, care trebuie efectuat urgent. Din nefericire, nici fratele, nici părinții fetei nu sunt compatibili decât 50%, motiv pentru care Bianca se află pe o listă de așteptare.

Acum, fata are nevoie urgentă de sângele care o ține în viață. Toți cei care vor să fie „umăr” pentru copila de 16 ani pot merge la la Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești sau la orice alt centru din țară, indiferent de grupa de sânge pe care o au. Singura mențiune pe care trebuie să o facă este că sângele donat este pentru Bianca Maria Marin – Institutul Clinic Fundeni, Secția Hematologie Pediatrică.