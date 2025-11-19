Cum ajută Primăria Filipeștii de Târg familia căreia i-a ars casa

O tânără familie din comuna Filipeștii de Târg, satul Brătășanca, a rămas pe drumuri, după ce locuința le-a fost mistuită de flăcări. La momentul tragediei, Alexandra Măneci era singură în casă cu băiețelul ei de doar 6 luni. A reușit să iasă, cu bebelușul în brațe, plină de fum, tremurând, disperată, fără să știe dacă va reuși să scape. Acum, familia trebuie să o ia de la zero, după ce toată agoniseala de-o viață s-a făcut scrum.

- Publicitate -

Incendiul a avut loc în urmă cu patru zile. Potrivit pompierilor prahoveni, flăcările au izbucnit de la o sobă cu acumulare de căldură, iar jarul a căzut în apropierea unor materiale textile.

„Familia noastră a trăit o tragedie pe care nimeni nu o poate uita. Casa surorii mele a ars complet. Ea era singură în casă cu băiețelul lor de doar 6 luni. Soțul ei era la muncă, încercând să aducă bani pentru familie, fără să știe că, în timp ce muncea pentru viitorul lor, acasă viitorul le era mistuit de flăcări.

- Publicitate -

Sora mea a fugit afară cu copilul în brațe, plină de fum, tremurând, disperată, fără să știe dacă va reuși să scape. Au ieșit la timp, dar tot ce aveau a rămas acolo, în foc. Au rămas doar cu viața, și uneori, în astfel de momente, nici nu știi dacă ești recunoscător sau pur și simplu rupt în două de durere. (…)

Ce s-a întâmplat astăzi e prea mult. E o lovitură care nu poate fi dusă doar cu puterea din familie. Când o mamă iese afară cu copilul în brațe, cu casa arzând în spate, când soțul se întoarce de la muncă și își găsește viața în ruine, nu mai ai de unde să aduni putere. Nu mai ai cum să spui „ne descurcăm singuri”. Azi nu se mai poate singuri”, este mesajul transmis de sora Alexandrei Măneci.

Astăzi, familia trebuie să o ia de la zero. Primarul comunei Filipeștii de Târg, Aurelian Manole (PNL), spune că îi va sprijini pe oameni pentru refacerea locuinței. Dat fiind faptul că aceștia nu erau proprietari pe terenul pe care se afla casa care a ars, edilul le va da un teren acolo, la Brătășanca. Mai mult, prin dispoziție de primar, li se va acorda și un ajutor de urgență, constând în materiale de construcții.

- Publicitate -

„M-am gândit la o suprafață de teren de circa 400, 500 de mp, intravilan, zonă construibilă. Am chemat o firmă de cadastru să facem o trasare a respectivei suprafețe de teren. În plus le vom acorda și un ajutor de urgență constând în materiale de construcții.

Momentan, situația lor este una foarte grea. Locuiesc la mama tinerei, însă, din câte am înțeles, în doar două camere locuiesc foarte multe persoane, printre care și bebelușul de doar patru luni. De aceea vreau să îi ajutăm cât se poate de repede cu terenul și ajutorul de urgență”, a precizat primarul comunei Filipeștii de Târg.