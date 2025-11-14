- Publicitate -
Incendiu în Filipeștii de Târg. Au ars două case în Brătășanca

Ciprian Pap
incendiu bratasanca

Două locuințe au fost afectate de afectate de un incendiu izbucnit în acestă seară în comuna Filipeștii de Târg, satul Brătășanca.

Potrivit ISU Prahova, la locul evenimentului au fost mobilizate, în cel mai scurt timp, forțe și mijloace din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, fiind vorba despre 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la două locuințe pe o suprafață totală de cca. 200 mp. Pompierii au depus eforturi pentru a împiedica propagarea focului la construcţiile învecinate, în acest moment incendiul fiind localizat.

Două persoane au suferit atacuri de panică și au fost asistate la fața locului de către paramedicii SMURD. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat.

Pompierii lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia și pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu.

Imagini transmise de ISU Prahova:

