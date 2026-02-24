Diferență de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu la Finanțele Locale Ploiești

Observatorul Prahovean continuă seria articolelor dedicate salariilor încasate de angajații instituțiilor publice din Ploiești. Astăzi Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești.

- Publicitate -

Salariile din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești variază de la peste 11.189 de lei net pentru conducere, până la aproximativ 3.400 de lei net în cazul personalului contractual.

Instituția a transmis la solicitarea Observatorul Prahovean grila completă a veniturilor, inclusiv sporurile acordate.

- Publicitate -

Potrivit datelor furnizate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, salariile sunt diferențiate în funcție de funcție, grad profesional și gradație.

Conducerea instituției

Directorul executiv are un salariu de bază de 18.938 lei. Cu sporul de 1% pentru condiții vătămătoare inclus, salariul brut ajunge la 19.127 lei, iar venitul net este de 11.189 lei (fără indemnizația de hrană).

Șefii de serviciu au salarii de bază cuprinse între 14.718 și 16.238 lei. În brut, veniturile sunt între 14.865 și 16.400 lei, iar salariile nete variază între 8.696 și 9.594 lei.

- Publicitate -

Funcții publice de execuție

În categoria funcțiilor de execuție, diferențele sunt date de gradul profesional și gradație.

Consilierii (inclusiv cei din achiziții publice sau consilierii juridici) cu grad profesional superior (gradațiile 2–5) au salarii de bază între 10.414 și 11.803 lei. Brutul este cuprins între 10.518 și 11.921 lei, iar salariul net variază între 6.153 și 6.974 lei.

Pentru gradul profesional principal (gradațiile 2–5), salariile de bază sunt între 8.337 și 9.200 lei, brutul ajunge la 8.420–9.292 lei, iar netul se situează între 4.926 și 5.436 lei.

- Publicitate -

Un consilier sau consilier juridic cu grad profesional asistent (gradația 2) are un salariu de bază de 6.506 lei, brut de 6.571 lei și un salariu net de 3.844 lei.

Pentru funcția de referent, grad profesional superior, gradația 5, salariul de bază este de 6.930 lei, brutul este de 6.999 lei, iar netul ajunge la 4.094 lei.

Pentru gradul profesional debutant nu sunt prevăzute valori în statul transmis.

- Publicitate -

Personal contractual

În rândul personalului contractual de execuție, salariile sunt mai reduse.

Arhivarul (gradația 5) are un salariu de bază de 6.266 lei, brut de 6.329 lei și un net de 3.702 lei.

Îngrijitorul (gradația 5) are un salariu de bază de 5.723 lei, brut de 5.780 lei și un salariu net de 3.391 lei.

- Publicitate -

Șoferul, treapta profesională I, gradația 5, este încadrat la 6.266 lei salariu de bază, 6.329 lei brut și 3.702 lei net.

Muncitorul calificat, treapta profesională I, gradația 5, are același nivel salarial: 6.266 lei salariu de bază, 6.329 lei brut și 3.702 lei net.

Ce sporuri se acordă

Pe lângă salariile de bază, angajații beneficiază și de sporuri prevăzute de lege.

- Publicitate -

Sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase este de 1% din salariul de bază și se acordă pentru timpul efectiv lucrat. Acesta este inclus în valorile brute menționate mai sus.

Trei persoane beneficiază de spor C.F.P. (control financiar preventiv), în procent de 10% aplicat la salariul de bază.

O persoană beneficiază de spor de handicap în procent de 15%, calculat tot la salariul de bază.

- Publicitate -

Indemnizația de hrană este de 347 lei brut pe lună și se acordă doar angajaților cu salariul net sub 6.000 de lei. Potrivit datelor transmise, 14 persoane din cadrul instituției beneficiază de acest drept.

Sporurile sunt acordate în baza prevederilor Codului administrativ și ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Diferențe de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu net

Datele arată o diferență semnificativă între conducere și personalul de execuție sau contractual. Dacă directorul executiv încasează peste 11.000 de lei net pe lună, un îngrijitor din cadrul instituției rămâne cu aproximativ 3.391 de lei net.

În același timp, 14 angajați se încadrează sub pragul de 6.000 de lei net și beneficiază de indemnizația de hrană, ceea ce arată că o parte importantă din personal are venituri comparabile cu cele din mediul privat local pentru poziții similare.

Diferențele salariale din interiorul aceleiași instituții ridică, inevitabil, întrebări legate de echilibrul dintre nivelul de responsabilitate, vechime, atribuții și veniturile efectiv încasate.

Vezi răspunsul complet aici: Salarii_SPFL_PLOIESTI

Alte salarii din instituțiile publice din Ploiești: