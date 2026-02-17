Cât se câștigă la Poliția Locală Ploiești. Ce salarii au cei 183 de angajați

Serialul dedicat salariilor încasate de angajații instituțiilor publice, demarat de Observatorul Prahovean, continuă. Astăzi vă prezentăm cât câștigă angajații Poliției Locale Ploiești.

- Publicitate -

Datele transmise de către reprezentanții Poliției Locale Ploiești arată structura de personal și modul în care sunt acordate sporurile.

La nivelul instituției își desfășoară activitatea, în prezent, un număr total de 183 de angajați, care ocupă fie funcții publice, fie posturi contractuale.

- Publicitate -

Citește și: Salarii de peste 4000 de euro în Primăria Ploiești. Cât câștigă un șofer, paznicul, directorii sau inspectorii

Structura completă a încadrărilor, inclusiv funcții de conducere, grade profesionale pentru funcționarii publici și grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual, o puteți regăsi și în documentul de la sfârșitul articolului

Datele oficiale clarifică și modul de acordare a unor sporuri salariale:

- Publicitate -

Sporul pentru condiții vătămătoare este stabilit la 1% din salariul de bază, fiind acordat exclusiv pentru zilele efectiv lucrate, conform pontajelor lunare. Acesta este impozitat conform legislației în vigoare.

Sporul pentru muncă de noapte se acordă doar personalului care lucrează în intervalul 22:00–06:00, fiind stabilit la 25% din valoarea orelor efectiv prestate în acest interval, calculate lunar.

Exemplu de calcul

Pentru un salariu de bază de 6.749 lei, nivel despre care reprezentanții Poliției Locale afirmă că este îl are cea mai mare parte a personalului, efectuarea a 40 de ore de noapte într-o lună ar genera un spor brut de aproximativ 400 de lei, ceea ce se traduce, după plata contribuțiilor și impozitelor, într-un câștig net de circa 234 de lei.

Citește și: Ce salarii au angajații Consiliului Județean Prahova. Cât câștigă președintele, directorii, șoferul sau un muncitor calificat

- Publicitate -

În continuarea articolului, prezentăm detaliat structura funcțiilor ocupate și nivelurile salariale aferente

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă șefii

Director general – 19.044 lei brut – 11.141 lei net

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Ordine Publică I – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

- Publicitate -

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Ordine Publică II – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Circulație pe drumurile publice – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net – 25% ore de noapte

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Intervenție rapidă – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. vătămătoare) – 8.561 lei net – 25% ore de noapte

- Publicitate -

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Disciplină în construcții Af. Stradal și Act. Comerciale – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Protecția mediului – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II –Juridic, Resurse Umane – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

- Publicitate -

Șef serviciu – funcție publică – de conducere – grad II – Achiziții Publice – 14.635 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 8.561 lei net

Șef serviciu – personal contractual – de conducere – grad II – Paza – 12.650 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 7.400 lei net

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă consilierii

Consilier juridic – funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 5 – Serviciul Juridic – 11.382 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET.

- Publicitate -

Consilier juridic – funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 3 – Serviciul Juridic/resurse umane – 10.832 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.337 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 5 – Serviciul Juridic/resurse umane – 11.382 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 4 – Serviciul Juridic/resurse umane – 11.104 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 5 – Serviciul achiziții publice – 11.382 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET.

Consilier achiziții publice– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 5 – Serviciul achiziții publice – 11.382 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 4 – Serviciul achiziții publice – 11.104 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 5 – Compartiment financiar – 11.382 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad superior – gradație 4 – Compartiment financiar – 11.104 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET.

Consilier– funcție publică – execuție – clasa I – grad asistent – gradație 4 – Compartiment sănătate și securitate în muncă – 6.650 lei (BRUT cu spor cond. Vătămătoare) – 3.890 lei NET.

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – disciplina în construcții

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – Disciplina în Construcții – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 4 – Disciplina în Construcții – 11.104 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – Disciplina în Construcții – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET

Polițist local – clasa III – grad asistent – gradație vechime 1 – Disciplina în Construcții – 4.870 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 2.849 lei NET

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Protecția Mediului

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – Serv. Protecția Mediului – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 3 – Serv. Protecția Mediului – 10.832 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.337 lei NET

Polițist local – clasa I – grad asistent – gradație vechime 5 – Serv. Protecția Mediului – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET

Polițist local – clasa III– grad superior – gradație vechime 5 – Serv. Protecția Mediului – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Evidența Persoanelor

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 5 – Compartiment Evidența Persoanelor – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – Compartiment Evidența Persoanelor – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Circulație drumuri publice

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 5 – 9.057 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.298 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad principal – gradație vechime 5 – 9.057 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.298 lei NET – 25% spor noapte

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Serviciul Ordine Publică I

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 4 – 11.104 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 5 – 9.057 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.298 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 4 – 6.650 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.890 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad asistent – gradație vechime 2 – 5.115 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 2.992 lei NET – 25% spor noapte

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Serviciul Ordine Publică II

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 5 – 9.057 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.298 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad asistent – gradație vechime 4 – 6.650 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.890 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad principal – gradație vechime 2 – 5.486 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.209 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad asistent – gradație vechime 2 – 5.115 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 2.992 lei NET – 25% spor noapte

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât câștigă polițiștii – Serviciul de intervenție rapidă

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 5 – 11.382 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.658 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 4 – 11.104 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.496 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad superior – gradație vechime 3 – 10.832 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 6.337 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 5 – 9.057 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.298 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa I – grad principal – gradație vechime 4 – 8.835 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.168 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad superior – gradație vechime 5 – 6.816 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.987 lei NET – 25% spor noapte

Polițist local – clasa III – grad asistent – gradație vechime 2 – 5.115 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 2.992 lei NET – 25% spor noapte

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât se câștigă – Compartiment casierie și dispecerat

Referent casier – 6.329 BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.702 lei NET

Inspector specialitate – dispecerat – 10.095 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 5.906 lei NET – 25% spor noapte.

Inspector specialitate – dispecerat – 7.420 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 4.341 lei NET – 25% spor noapte.

Referent- dispecerat – 6.329 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.702 lei NET – 25% spor noapte.

Referent- dispecerat – 5.507 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.222 lei NET – 25% spor noapte.

Referent- dispecerat – 4.490 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 2.919 lei NET – 25% spor noapte.

Salarii în Poliția Locală Ploiești: Cât se câștigă – Compartiment administrativ și Serviciu pază

Magaziner – 5.963 BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.488 lei NET

Muncitor calificat – 6.329 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.702 lei NET

Îngrijitor – 5.780 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.381 lei NET

Paznic – 6.329 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.702 lei NET – 25% spor noapte

Paznic – 6.174 lei BRUT (cu spor cond. Vătămătoare) – 3.612 lei NET – 25% spor noapte

Documentul poate fi consultat aici: Salarii_POLIȚIA_LOCALA_PLOIESTI_2026