Ce salarii au angajații Consiliului Județean Prahova. Cât câștigă președintele, directorii, șoferul sau un muncitor calificat

Observatorul Prahovean continuă seria articolelor dedicate transparenței salariale în instituțiile publice din județ. După analiza veniturilor din Primăria Ploiești, astăzi prezentăm veniturile nete înregistrate în 2026 în Consiliul Județean Prahova, precum și modificările față de perioada administrației 2020–2024.

Salariile angajaților din Consiliul Județean Prahova sunt mai mici decât în perioada administrației 2020–2024. Scăderile sunt rezultatul unor modificări aplicate la nivelul sporurilor și majorărilor acordate în instituție.

Sporuri diminuate

Printre măsurile implementate de actuala administrație se numără reducerea sporului pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut lunar per salariat, acordarea indemnizației de hrană (346 lei brut/lună) doar pentru angajații cu venit net sub 6.000 de lei, eliminarea sporului pentru titlul științific de doctor și reducerea majorării indemnizațiilor lunare ale conducerii Consiliului Județean de la 50% la 40%.

De asemenea, a fost sistată acordarea majorărilor salariale pentru personalul implicat în Unitățile de Implementare a Proiectelor (UIP) finanțate din fonduri externe, acestea urmând să fie acordate doar în funcție de progresul proiectelor și de îndeplinirea obiectivelor.

Salarii nete, comparație 2024 vs. 2026

Președinte CJ – 19.073 lei → 17.801 lei

Vicepreședinte – 16.953 lei → 15.823 lei

Administrator public – 16.953 lei (2025) → 15.823 lei

Director executiv – 10.772 lei → 10.194 lei

Director executiv (membru UIP) – 11.758 lei → 10.194 lei

Director executiv adjunct – 9.954 lei → 9.442 lei

Director executiv adjunct (membru UIP) – 14.588 lei → 9.442 lei

Șef serviciu – 9.253 lei → 8.798 lei

Consilier superior – 6.982 lei → 6.478 lei

Consilier superior (membru UIP) – 9.935 lei → 6.478 lei

Consilier/inspector de specialitate IA – 6.475 lei → 6.196 lei

Muncitor calificat – 3.769 lei → 3.690 lei

Șofer – 3.769 lei → 3.690 lei

Serialul Observatorul Prahovean privind salariile din instituțiile publice va continua cu analiza altor structuri administrative din județ.

Vezi răspunsul integral privind veniturile din Consiliul Județean Prahova aici: Salarii_Consiliul_Judetean_Prahova_2026