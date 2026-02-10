Salarii de peste 4000 de euro în Primăria Ploiești. Cât câștigă un șofer, paznicul, directorii sau inspectorii

Observatorul Prahovean lansează astăzi un serial dedicat salariilor plătite din bani publici în instituțiile din județ, pe baza datelor oficiale. Începem cu Primăria Ploiești, una dintre cele mai mari structuri administrative, unde indemnizațiile, salariile și sporurile ajung și la 5.000 de euro/lună.
Din articol
Radiografia veniturilor arată diferențe mari față de salariul mediu din Prahova și oferă punctul de plecare pentru o serie de comparații care vor continua în episoadele următoare.
În timp ce majoritatea angajaților din Prahova câștigă în jur de 5.000 de lei pe lună, salariații Primăriei Ploiești încasează venituri stabilite prin grile bugetare, completate de sporuri și susținută integral din bugetul local.
Salariile primarului și viceprimarilor
Vârfurile salariale din Primăria Ploiești le reprezintă indemnizațiile primarului și cele ale viceprimarilor: primar – 21.735 lei și viceprimar – 19.320 lei.
Cât câștigă secretarul, arhitectul șef și directorii
Și salariile altor funcționari publici din Primăria Ploiești sunt ridicate:
- Secretar UAT: 19.044 lei
- Arhitect-șef: 19.044 lei
- Director executiv: 16.803 lei
- Director general adjunct: 15.768 lei
- Director executiv adjunct: 15.492 lei
- Șef serviciu: 14.490 lei
Salariile consilierilor
În ceea privește funcțiile publice de execuție, ținând cont de gradație (0-5), salariile sunt cuprinse 4.230 lei 11.269 lei
- Consilier/auditor superior: 9.048 – 11.269 lei
- Consilier principal: 7.200 – 8.967 lei
- Consilier asistent: 5.418 – 6.749 lei
- Consilier debutant: 4.230 – 5.270 lei
- Referent specialitate superior: 5.946 – 7.406 lei
- Referent: 4.485 – 6.749 lei
Funcțiile contractuale de conducere de administrator public respectiv șef serviciu sunt remunerate lunar cu 19.320 de lei respectiv 12.525 lei
Cât câștigă un șofer, paznicul sau muncitorii calificați
Personalul contractual de execuție este remunerat astfel (gradație 0-5):
- Inspector specialitate IA – 8.026 – 9.995 lei
- Inspector de specialitate – grad profesional II – 4.956 – 6.173 lei
- Inspector de specialitate – grad profesional debutant – 4.230 – 5.270 lei
- Referent – 5.030 – 6.266 lei
- Arhivar – 5.030 – 6.266 lei
- Administrator – treapta profesională I – 4.740 lei – 5.904 lei
- Casier – 4.740 – 5.904 lei
- Paznic – 5.030 – 6.266 lei
- Curier – 5.030 – 6.266 lei
- Îngrijitor – 4.594 – 5.723 lei
- Șofer treaptă profesională I – 5.030 – 6.266 lei
- Muncitor calificat treaptă profesională I – 5.030 – 6.266 lei
Sporuri
Acestea sunt salariile de bază. Nu sunt însă veniturile finale.
Răspunsul Primăriei Ploiești la solicitarea Observatorul Prahovean indică o serie de sporuri care pot majora consistent salariul lunar:
- 10% pentru control financiar preventiv
- până la 50% pentru proiecte cu fonduri europene
- 25% spor de noapte
- 15% pentru persoane cu handicap
- 1% spor pentru condiții vătămătoare
- 50% (baza de calcul salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) indemnizație pentru titlul de doctor
La acestea se adaugă drepturi colective precum indemnizație de hrană, peste 750.000 lei anual și vouchere de vacanță de aproape 170.000 lei anual.
Vezi răspunsul integral aici: Salarii_PRIMARIA_PLOIESTI (va continua)