Salarii de peste 4000 de euro în Primăria Ploiești. Cât câștigă un șofer, paznicul, directorii sau inspectorii

Observatorul Prahovean lansează astăzi un serial dedicat salariilor plătite din bani publici în instituțiile din județ, pe baza datelor oficiale. Începem cu Primăria Ploiești, una dintre cele mai mari structuri administrative, unde indemnizațiile, salariile și sporurile ajung și la 5.000 de euro/lună.

Radiografia veniturilor arată diferențe mari față de salariul mediu din Prahova și oferă punctul de plecare pentru o serie de comparații care vor continua în episoadele următoare.

În timp ce majoritatea angajaților din Prahova câștigă în jur de 5.000 de lei pe lună, salariații Primăriei Ploiești încasează venituri stabilite prin grile bugetare, completate de sporuri și susținută integral din bugetul local.

Salariile primarului și viceprimarilor

Vârfurile salariale din Primăria Ploiești le reprezintă indemnizațiile primarului și cele ale viceprimarilor: primar – 21.735 lei și viceprimar – 19.320 lei.

Cât câștigă secretarul, arhitectul șef și directorii

Și salariile altor funcționari publici din Primăria Ploiești sunt ridicate:

Secretar UAT: 19.044 lei

Arhitect-șef: 19.044 lei

Director executiv: 16.803 lei

Director general adjunct: 15.768 lei

Director executiv adjunct: 15.492 lei

Șef serviciu: 14.490 lei

Salariile consilierilor

În ceea privește funcțiile publice de execuție, ținând cont de gradație (0-5), salariile sunt cuprinse 4.230 lei 11.269 lei

Consilier/auditor superior: 9.048 – 11.269 lei

Consilier principal: 7.200 – 8.967 lei

Consilier asistent: 5.418 – 6.749 lei

Consilier debutant: 4.230 – 5.270 lei

Referent specialitate superior: 5.946 – 7.406 lei

Referent: 4.485 – 6.749 lei

Funcțiile contractuale de conducere de administrator public respectiv șef serviciu sunt remunerate lunar cu 19.320 de lei respectiv 12.525 lei

Cât câștigă un șofer, paznicul sau muncitorii calificați

Personalul contractual de execuție este remunerat astfel (gradație 0-5):

Inspector specialitate IA – 8.026 – 9.995 lei

Inspector de specialitate – grad profesional II – 4.956 – 6.173 lei

Inspector de specialitate – grad profesional debutant – 4.230 – 5.270 lei

Referent – 5.030 – 6.266 lei

Arhivar – 5.030 – 6.266 lei

Administrator – treapta profesională I – 4.740 lei – 5.904 lei

Casier – 4.740 – 5.904 lei

Paznic – 5.030 – 6.266 lei

Curier – 5.030 – 6.266 lei

Îngrijitor – 4.594 – 5.723 lei

Șofer treaptă profesională I – 5.030 – 6.266 lei

Muncitor calificat treaptă profesională I – 5.030 – 6.266 lei

Sporuri

Acestea sunt salariile de bază. Nu sunt însă veniturile finale.

Răspunsul Primăriei Ploiești la solicitarea Observatorul Prahovean indică o serie de sporuri care pot majora consistent salariul lunar:

10% pentru control financiar preventiv

până la 50% pentru proiecte cu fonduri europene

25% spor de noapte

15% pentru persoane cu handicap

1% spor pentru condiții vătămătoare

50% (baza de calcul salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) indemnizație pentru titlul de doctor

La acestea se adaugă drepturi colective precum indemnizație de hrană, peste 750.000 lei anual și vouchere de vacanță de aproape 170.000 lei anual.

Vezi răspunsul integral aici: Salarii_PRIMARIA_PLOIESTI (va continua)