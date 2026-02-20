Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm salariile din instituțiile publice din Ploiești. În episodul de astăzi vă prezentăm veniturile încasate de angajații TCE Ploiești.

Articolul cuprinde atât salariile sumele brute și nete, cât și sporurile pe care angajații societății de transport le încasează lunar.

Vă reamintim că societatea de transport public din municipiu, TCE Ploiești, a fost recent în în atenția presei din cauza troleibuzelor care circulă de aproximativ 30 de ani în Ploiești fără inspecția tehnică periodică.

Criza troleibuzelor din Ploiești

Articole pe acest subiect regăsiți mai jos:

Precizări

Trebuie precizat că angajații Transport Călători Express Ploiești nu au statut de funcționari publici, iar salariile acestora nu sunt stabilite în baza Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, așa cum se întâmplă în cazul Primăriei sau al Consiliului Județean.

Personalul TCE este încadrat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu Codul Muncii, iar veniturile sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă negociat între conducerea societății și sindicate.

Salariul unui angajat TCE este format din mai multe componente. La baza veniturilor stă salariul de bază brut, stabilit în funcție de funcție și categoria profesională, în interiorul unor grile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Pentru fiecare categorie există un minim și un maxim, iar salariile sunt negociate în aceste limite. La acest moment, salariile de bază sunt plafonate la nivelul înregistrat la 30 noiembrie 2024.

Pe lângă salariul de bază, angajații pot beneficia de o serie de sporuri, calculate procentual din salariul de bază și acordate în funcție de vechime, condiții de muncă și programul efectiv lucrat.

Cum se acordă sporurile angajaților TCE

Sporul de vechime variază între 5% și 25%, în funcție de anii lucrați. De exemplu, pentru o vechime de peste 20 de ani, sporul ajunge la 25% din salariul de bază.

Un spor important este cel pentru condiții grele de muncă. În cazul personalului de bord – șoferi de autobuz, șoferi de troleibuz și vatmani – acesta poate ajunge la 40% din salariul de bază. Alte categorii de personal beneficiază de sporuri mai mici, de 5%, 7,5% sau 10%, în funcție de activitatea desfășurată. Personalul de curățenie, de exemplu, primește un spor de 2,5% pentru condiții penibile de muncă.

La acestea se pot adăuga sporuri pentru munca prestată în timpul nopții (25% din salariul tarifar), pentru orele suplimentare necompensate cu timp liber (100%), precum și pentru activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale (100%). Există, de asemenea, sporuri pentru gestiune, coordonare sau pentru activități care presupun un grad ridicat de răspundere.

Pe lângă salariu și sporuri, angajații beneficiază de tichete de masă în valoare de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată, precum și de tichete cadou acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun (300 de lei pentru fiecare eveniment), de 8 Martie (100 de lei pentru salariate) și de 1 Iunie (100 de lei pentru salariații care au în întreținere copii minori).

Salariul brut total al unui angajat rezultă din cumularea salariului de bază cu toate sporurile aplicabile și poate varia de la o lună la alta în funcție de numărul de ture de noapte, ore suplimentare, zile lucrate în weekend sau sărbători legale, concedii medicale ori concedii de odihnă. Din salariul brut se rețin contribuțiile și impozitele prevăzute de lege, rezultând salariul net încasat efectiv.

Salariile angajaților nu pot depăși 80% din salariile directorilor

Un aspect important este că venitul brut total al unui angajat TCE este plafonat prin lege, acesta neputând depăși 80% din remunerația directorilor societății, indiferent de cumulul sporurilor.

Potrivit datelor transmise de Transport Călători Express Ploiești, salariile medii realizate în luna noiembrie 2025, pe categorii de personal, sunt următoarele:

Funcții de conducere compartimente

(șef serviciu, șef secție, șef atelier, șef depou, șef autobază)

Salariu mediu brut realizat: 9.885 lei

Salariu mediu net realizat: 5.665 lei

Tichete de masă (medie lunară): 699 lei

Personal TESA cu studii superioare

(inginer, economist, consilier juridic, auditor intern, expert achiziții publice, specialist resurse umane, analist programator etc.)

Salariu mediu brut realizat: 7.135 lei

Salariu mediu net realizat: 4.060 lei

Tichete de masă: 737 lei

Personal TESA cu studii medii

(inspector SSM, tehnician, responsabil mediu etc.)

Salariu mediu brut realizat: 6.193 lei

Salariu mediu net realizat: 3.574 lei

Tichete de masă: 710 lei

Personal funcționari administrativi studii medii

(arhivar, funcționar administrativ, secretară etc.)

Salariu mediu brut realizat: 5.616 lei

Salariu mediu net realizat: 3.160 lei

Tichete de masă: 699 lei

Personal de bord – program TURNUS (cea mai mare medie salarială din societate)

(șofer autobuz, șofer troleibuz, vatman)

Salariu mediu brut realizat: 10.060 lei

Salariu mediu net realizat: 5.811 lei

Tichete de masă: 658 lei

Personal de bord – program de zi

(conducător autoturism)

Salariu mediu brut realizat: 5.986 lei

Salariu mediu net realizat: 3.380 lei

Tichete de masă: 646 lei

Personal de bord – program TURĂ 12/24

(conducător autospeciale, remorchere și autoturnuri)

Salariu mediu brut realizat: 7.288 lei

Salariu mediu net realizat: 4.141 lei

Tichete de masă: 667 lei

Muncitori calificați – întreținere și reparații auto / electric

(electrician auto, mecanic auto, lăcătuș, sudor, tinichigiu, vopsitor, instalator etc.) – program zi / două schimburi

Salariu mediu brut realizat: 6.414 lei

Salariu mediu net realizat: 3.630 lei

Tichete de masă: 738 lei

Muncitori calificați – întreținere / activități auxiliare – program TURĂ 12/24

(electrician stații redresare / fir contact, fochist, laborant centrală termică, panagiu etc.)

Salariu mediu brut realizat: 7.417 lei

Salariu mediu net realizat: 4.236 lei

Tichete de masă: 681 lei

Personal de exploatare – program zi/două schimburi

(controlor bilete, casier, impiegat, șef coloană autobuze etc.)

Salariu mediu brut realizat: 6.029 lei

Salariu mediu net realizat: 3.406 lei

Tichete de masă: 709 lei

Personal de exploatare – program TURĂ 12/24

(șef coloană transport electric, dispecer, revizor tehnic autobuze etc.)

Salariu mediu brut realizat: 8.358 lei

Salariu mediu net realizat: 4.768 lei

Tichete de masă: 679 lei

Muncitori necalificați – program zi

(igienizare spații și mijloace de transport)

Salariu mediu brut realizat: 5.047 lei

Salariu mediu net realizat: 2.835 lei

Tichete de masă: 718 lei

O analiză comparativă a datelor arată diferențe semnificative între categoriile de personal. Cele mai mari venituri medii se înregistrează în cazul personalului de bord care lucrează în sistem turnus (șoferi de autobuz, troleibuz și vatmani), unde salariul mediu brut realizat a ajuns la 10.060 lei, iar cel net la 5.811 lei.

Explicația ține în principal de sporurile consistente pentru condiții grele de muncă (40%), dar și de plata muncii în ture, în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Vezi documentul complet mai jos:

