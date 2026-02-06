20 de troleibuze circulă fără ITP în Ploiești de cinci ani. RAR: verificarea este obligatorie

De aproape cinci ani, 20 de troleibuze ale TCE circulă în Ploiești fără inspecția tehnică periodică (ITP). Situația scoate la iveală o contradicție directă între interpretarea legii de către TCE Ploiești și pozițiile oficiale ale Poliției și Registrului Auto Român (RAR).

Pe scurt, TCE Ploiești susține că troleibuzele nu au nevoie de ITP, legislația în cazul lor fiind aplicabilă ca în cazul tramvaielor, care nu au această obligativitate. Poliția spune că legea le tratează ca autovehicule.

Observatorul Prahovean a solicitat clarificări Registrului Auto Român, iar reprezentanții RAR au confirmat în mod explicit: nu există derogare, iar inspecția tehnică periodică în cazul troleibuzelor este obligatorie.

Cum s-a ajuns aici

Troleibuzele circulă zilnic pe străzile orașului, transportând sute sau poate mii de călători, fără să fi trecut prin procedura standard de verificare tehnică aplicată autovehiculelor înmatriculate/înregistrate.

Nicolae Alexandri, director tehnic al TCE, susține că acestea nu intră sub incidența obligației ITP.

Alexandri argumentează că troleibuzele nu sunt vehicule autonome și trebuie tratate similar tramvaielor:

„Ordonanța 81 definește autovehiculele și spune că vehiculele la care se face ITP sunt cele care se deplasează prin propriile mijloace. Troleele au nevoie de fir de contact, de curent electric. Nu facem ITP. Troleul, ca de altfel și tramvaiul, nu se deplasează prin mijloace proprii.”

Acesta susține că troleibuzele sunt verificate prin revizii tehnice interne și că societatea a cerut clarificări RAR.

Argumentul este unul tehnic: dependența de rețeaua electrică și imposibilitatea deplasării autonome ar exclude obligația efectuării ITP.

Poliția: legea nu lasă loc de interpretări

Poziția Poliției este însă diametral opusă. Potrivit cadrului legal privind circulația pe drumurile publice, troleibuzele sunt considerate autovehicule. Excepția explicită de la obligația ITP este prevăzută doar pentru tramvaie, vehicule care circulă pe șine, nu și pentru troleibuze.

Prin urmare, acestea intră sub regimul general: vehiculele înmatriculate sau înregistrate trebuie să fie supuse inspecției tehnice periodice pentru a putea circula.

Legea prevede sancțiuni contravenționale consistente pentru lipsa ITP, inclusiv amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

„Potrivit art. 6 pct. 6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin autovehicul se înțelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule.

De asemenea, potrivit art. 9 alin. (4) din același act normativ, pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

Prin urmare, pentru vehiculele de tip tramvai există o excepție legală de la efectuarea inspecției tehnice periodice, în timp ce pentru vehiculele de tip troleibuz legislația în vigoare nu prevede o derogare de la obligația efectuării inspecției tehnice periodice, acestea fiind supuse regimului general aplicabil autovehiculelor.

Totodată, potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, atât tramvaiele, cât și troleibuzele care circulă pe drumurile publice sunt supuse obligației de a avea încheiat un contract de asigurare RCA.

În ceea ce privește sancțiunile aplicabile, pentru nerespectarea obligației de efectuare a inspecției tehnice periodice, legislația prevede sancționarea contravențională cu amendă de la 9 la 20 de puncte-amendă, potrivit valorii punctului-amendă în vigoare, precum și aplicarea măsurii tehnico-administrative a reținerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, cu eliberarea unei dovezi cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. Sancțiunea se aplică conducătorului autovehiculului, conform legii”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Registrul Auto Român face lumină

La solicitarea Observatorul Prahovean, Registrul Auto Român a transmis un punct de vedere oficial care tranșează interpretarea tehnică invocată de TCE.

RAR precizează explicit:

troleibuzele nu sunt exceptate de la efectuarea ITP

obligația există indiferent de sursa de energie utilizată

pentru aceste vehicule se eliberează carte de identitate și sunt supuse înregistrării

verificarea tehnică se realizează în stații dedicate, dotate cu linii electrice de contact

Registrul Auto Român subliniază și faptul că legislația nu condiționează efectuarea ITP de autonomia vehiculului, o interpretare contrară ar exclude inclusiv remorcile și semiremorcile.

Mai mult, RAR clasifică troleibuzele drept autovehicule: vehicule cu motor electric și roți, capabile de deplasare prin propriile mijloace, chiar dacă alimentarea depinde de infrastructură.

„Conform prevederilor art. 2 alin. 1 din cadrul Ordonanței nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România cu modificările și completările ulterioare, vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada respectării cerințelor tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. 2, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.

Prin urmare, troleibuzele nu sunt exceptate dela efectuarea inspecției tehnice periodice indiferent de sursa de energie utilizată, având în vedere faptul că pentru aceste autovehicule se eliberează carte de identitate a vehiculului și sunt supuse înregistrării.

Tramvaiele nu fac obiectul Ordonanței nr. 81/2000 cu modificările și completările ulterioare pentru că, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 3 lit. a, prin vehicul se înțelege orice autovehicul care nu circulă pe șine sau remorca Sa.

În ceea ce privește troleibuzele, acestea sunt considerate autovehicule conform definiției de la art. 1, alin. 3 lit. b., fiind vehicule echipate cu motoare (preponderent numai cu motoare electrice), cu roți și care se deplasează prin propriile mijloace, iar în cazul lor inspecția tehnică se face în stații ITP dedicate, dotate special cu linii electrice de contact.

Suplimentar, precizăm că în cadrul Ordonanței nr. 81/2000 cu modificările și completările ulterioare nu există prevederea conform căreia inspecția tehnică periodică se efectuează numai vehiculelor care se deplasează prin propriile mijloace, pentru că în această situație ar fi exceptate și remorcile și semiremorcile.”

Vezi răspunsul integral aici: RAR_OBLIGATIVITATE_ITP_TROLEIBUZE_PLOIESTI

Cazul ridică întrebări serioase cu privire la siguranța transportului public din Ploiești și la modul în care legile din România lasă tot timpul loc de interpretări. În această situație ar putea fi sute de troleibuze din țară.