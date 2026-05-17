Razie a polițiștilor prahoveni sâmbătă noapte. Aproximativ 100 de mașini și motociclete trase pe dreapta

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat, în noaptea de 16/17 mai, o acțiune amplă în care au fost verificate aproximativ 100 de mașini și motociclete.

Activitățile au vizat identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța pe drumurile publice, precum și depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau cu autoturisme ce prezintă deficiențe tehnice.

„În cadrul acțiunii, au fost verificate aproximativ 100 de autovehicule și motociclete.

Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care: cele mai multe, aproximativ 10 pentru deficiențe privind starea tehnică a autovehiculelor, pentru comportament agresiv în trafic dar pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare.

De asemenea, în urma testărilor efectuate, a fost identificat un conducător auto cu rezultat pozitiv la alcool, valoarea fiind de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor rutiere, creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic și responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la respectarea normelor de circulație”, a transmis IPJ Prahova.