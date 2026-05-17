Marcajele afectate de RoDrift, refăcute pe cheltuiala organizatorului. Ce urmează în Ploiești

Marcajele rutiere afectate în zona în care a avut loc competiția RoDrift au fost refăcute pe cheltuiala organizatorului, a anunțat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

„Aseară, târziu în noapte, au fost refăcute marcajele afectate în zona competiției RoDrift, pe cheltuiala organizatorului”, a transmis primarul Mihai Polițeanu.

Acesta a oferit și explicații cu privire la refacerea marcajelor rutiere din oraș, în contextul în care ploieștenii reclamă de mai mult timp starea acestora.

- Publicitate -

Potrivit primarului, bugetul municipiului a fost adoptat pe 11 mai, aceasta fiind o condiție legală obligatorie pentru demararea achiziției privind execuția marcajelor.

Polițeanu a precizat că marți, 19 mai, este așteptată validarea bugetului de la Finanțe. Ulterior, începând de miercuri sau joi, Primăria Ploiești va demara procedura de achiziție, care ar urma să dureze aproximativ o săptămână și jumătate.

Conform estimării primarului, lucrările de refacere a marcajelor rutiere din oraș ar putea începe în aproximativ trei săptămâni.

- Publicitate -