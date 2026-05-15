Parcările pentru persoane cu dizabilități, condiționate de diagnostic la Ploiești. Avocatul Poporului intervine

Persoanele cu dizabilități din Ploiești pot primi loc de parcare rezervat doar dacă diagnosticul lor se regăsește pe o listă aprobată de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranță. Avocatul Poporului acuză Primăria că a introdus criterii restrictive care nu există în Legea 448/2006 și cere anularea hotărârilor adoptate de administrația locală. Municipalitatea refuză însă să revoce actele și susține că doar instanța poate decide legalitatea lor.

Reamintim faptul că proiectul de hotărâre a atribuirii locurilor de parcare pe coduri de boală, a fost inițiat în 2022 de viceprimarul de atunci, Magdalena Trofin.

Un drept condiționat de diagnostic

Începând cu aprilie 2024, persoanele cu dizabilități din Ploiești nu mai pot solicita un loc de parcare rezervat dacă nu se încadrează într-o listă strictă de coduri de boală, stabilită de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației. Hotărârea nr. 13/22.04.2024, confirmată ulterior prin hotărârile nr. 37/14.11.2024 și nr. 5/5.03.2025, adoptate în unanimitate, limitează accesul la aceste facilități la afecțiuni ale sistemului nervos, ale ochilor, ale aparatului osteo-articular, malformații congenitale, leziuni traumatice, absența dobândită a unui membru și minori cu grad de handicap GRAV cu asistent personal.

Documentele obținute în urma unei cereri de informații publice formulate de Asociația „Călătorie spre Integrare și Dezvoltare” arată că, la data de 11 martie 2026, Primăria Municipiului Ploiești confirma în scris această practică, precizând că în baza de date a Serviciului Mobilitate și Trafic Urban există 1.388 de locuri de parcare amenajate pentru persoane cu dizabilități.

Avocatul Poporului: hotărârile încalcă legea

Cazul a ajuns la Biroul Teritorial Ploiești al Avocatului Poporului în urma unei petiții depuse de Mortoiu Cătălin Adrian, reprezentantul asociației. Instituția a analizat situația în raport cu prevederile articolelor 50 și 52 din Constituția României, care reglementează protecția persoanelor cu handicap și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Printr-o adresă datată 12 mai 2026, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 110/14.05.2026, transmisă Primarului Municipiului Ploiești, Consiliului Local și Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranță. Concluzia instituției: criteriile referitoare la codurile de boală înscrise în certificatul de handicap nu se regăsesc în cadrul legal actual. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu condiționează acordarea gratuită a locurilor de parcare de existența unor astfel de coduri.

Recoamndarea solicită modificarea celor trei hotărâri și eliminarea criteriilor restrictive, pentru ca actele administrative să fie puse în acord cu articolul 65, alineatul 5 din Legea 448/2006.

Primăria: decizia aparține instanței

Răspunsul Primăriei Municipiului Ploiești, comunicat Avocatului Poporului prin adresa nr. 5186/21.04.2026, a fost tranșant: hotărârile nr. 13/2024, nr. 37/2024 și nr. 5/2025 au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice. În consecință, revocarea lor nu mai este posibilă, iar legalitatea acestora poate fi stabilită exclusiv de instanța de judecată.

Primăria a mai invocat prevederile articolului 65 din Legea 448/2006 și insuficiența locurilor de parcare de pe raza municipiului ca motive care au stat la baza deciziei Comisiei de a solicita D.G.A.S.P.C. Prahova lista codurilor de handicap ce afectează sistemul locomotor.

Urmează contencios administrativ?

Avocatul Poporului a informat că termenul de însușire a recomandărilor este de 30 de zile. Petentul Mortoiu Cătălin Adrian solicitase și sprijinul instituției pentru inițierea unei acțiuni în contencios administrativ — cerere înregistrată cu nr. 17418/5.05.2026.

Biroul Teritorial Ploiești a comunicat că aceasta va fi analizată după expirarea termenului de însușire a recomandărilor, urmând a se evalua modul în care autoritățile locale și-au asumat sau au respins recomandările Avocatului Poporului.