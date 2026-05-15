Consilier local din Măneciu, filmat în timp ce bate un tânăr la majoratul fiicei sale

Un incident extrem de grav petrecut la un majorat organizat în comuna Măneciu a fost semnalat redacției Observatorul Prahovean, după ce consilierul local PUSL Ciprian Davidescu a fost filmat în timp ce agresează violent un tânăr invitat la petrecere.

Scene șocante surprinse la petrecere: pumni, picioare și un tânăr strâns de gât

Potrivit imaginilor intrate în posesia redacției, alesul local apare în timp ce îl strânge de gât pe tânăr, îl lovește cu pumnii și picioarele, iar în scandal intervin și alte rude ale acestuia, care participă la agresiune.

Scenele s-au petrecut chiar în cadrul majoratului fiicei consilierului local, în prezența mai multor invitați, inclusiv minori.

„Un comportament șocant și incompatibil cu statutul de ales local”

În sesizarea transmisă către Observatorul Prahovean, se reclamă gravitatea incidentului și faptul că întreaga scenă violentă este incompatibilă cu statutul de ales local, reprezentant al comunității.

„Este extrem de grav ca un asemenea incident să fi avut loc chiar în cadrul unui eveniment privat organizat cu ocazia majoratului fiicei sale, unde se aflau inclusiv minori, copii și familii. Un astfel de comportament violent, manifestat într-un asemenea context, ridică serioase semne de întrebare asupra exemplului oferit atât comunității, cât și propriilor copii”, se arată în mesajul transmis redacției.

Potrivit aceleiași sesizări, consilierul local ar fi fost „într-o stare avansată de ebrietate”, iar în conflict ar fi intervenit și copiii săi vitregi.

„Conform imaginilor, la un moment dat acesta ar fi încercat inclusiv să smulgă o sticlă pentru a lovi victima în cap”, se mai precizează în sesizare.

Primarul comunei Măneciu: „Cuvântul care îmi vine în minte este DEZGUST”

Contactat de Observatorul Prahovean pentru un punct de vedere, primarul comunei Măneciu, Florin Auraș Dragomir, a declarat că a văzut imaginile și că nu este surprins de comportamentul consilierului local.

„Am văzut filmarea. Din păcate, nu sunt surprins de comportamentul acestui om. Nu este comportamentul unui om, în primul rând, nu doar al cuiva care ocupă o funcție publică și reprezintă o parte din comunitate. Cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la acest incident este DEZGUST”, a declarat edilul.

Consilierul PUSL, Ciprian Dragomir, nu a putut fi contactat și nici nu a răspuns mesajului transmis de către Observatorul Prahovean.

Dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și loviri

Potrivit IPJ Prahova, la data de 15.05.2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției, în mediul online, a unui material video ce surprinde un conflict izbucnit la data de 09.05.2026, în incinta unui local public situat pe raza comunei Măneciu.

„În urma activităților investigative desfășurate și a analizării imaginilor video identificate, s-a stabilit faptul că între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan, pe fondul unor neînțelegeri generate în cadrul unui eveniment privat organizat într-un restaurant din localitate.

Din verificările efectuate a rezultat că între persoanele implicate au avut loc acte de violență reciprocă, constând în îmbrânciri și agresiuni fizice, context în care una dintre persoane ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător improvizat, respectiv un pahar spart, îndreptat către ceilalți participanți la conflict.

Totodată, în scopul imobilizării persoanei respective și al aplanării conflictului, alte persoane implicate ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, fiind adresate și amenințări cu acte de agresiune”, a precizat IPJ Prahova.

În urma cercetărilor efectuate, persoanele implicate au fost identificate și audiate, acestea declarând că nu doresc formularea unor plângeri penale reciproce și nici emiterea unor ordine de protecție provizorii, conform prevederilor legale în vigoare.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare, precum și lovirea sau alte violențe. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun”, a mai precizat IPJ Prahova.