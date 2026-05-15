Femeia peste care s-a prăbușit un stâlp, la Azuga, a murit la spital

Femeia care a ajuns în stare gravă la spital, după ce un stâlp de beton s-a prăbușit peste ea, la Azuga, a murit.

- Publicitate -

Incidentul a avut loc marți, 12 mai, după ce un stâlp de beton s-a prăbușit peste o femeie în vârstă de 67 de ani în timp ce aceasta se deplasa pe trotuar.

Citește și: Stâlp din beton prăbușit peste o femeie care mergea pe trotuar, în Azuga

- Publicitate -

După incident, victima a fost transportată, în stare gravă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești cu mai multe răni, inclusiv craniene.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, victima a decedat. Inițial, polițiștii au deschis un dosar pentru vătămare din culpă, însă acum încadrarea se va modifica.