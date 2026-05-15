Nicușor Dan despre viitorul Guvern: Partidele pro-occidentale trebuie să dea o majoritate

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 15 mai, că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din viitorul executiv. Șeful statului susține că indiferent de „diferențele între partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate”.

La finalul vizitei la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”, președintele României, Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar, iar arăspunsul acestuia a fost unul negativ.

„România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerență parlamentară. Ceea ce vreau să evit, ceea ce justifică și faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte, este că, cu toate diferențele între partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală. Asta este în opinia mea responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta”, a susținut Nicușor Dan, care a precizat că acesta este obiectul consultărilor de luni, dar și a consultărilor viitoare.

Șeful statului consideră că este importantă „majoritatea parlamentară și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții în trepte”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a menționat că „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză”, precizând că fiecare formațiune politică trebuie să răspunsă la întrebarea: „Care este majoritatea parlamentară care susține acest Guvern? Este responsabilitatea fiecărui partid de a răspunde la această întrebare”.