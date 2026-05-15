CyberSwarm, companie cu inginerie în Ploiești, a obținut o finanțare de 50 de milioane de dolari

Ploieșteanul Mihai Raneti, fondatorul CyberSwarm, a anunțat că firma pe care a fondat-o a semnat o rundă de finanțare Series A în valoare de 50 de milioane de dolari, condusă integral de Falanga Invest.

CyberSwarm deține peste 30 de brevete și dezvoltă hardware neuromorfic – ”creier artificial”.

Contactat de Observatorul Prahovean, Mihai Raneti a declarat că momentul care l-a marcat decisiv în afacere a fost întâlnirea cu Tim Draper, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Silicon Valley.

”Acum trei ani l-am cunoscut personal, după ce investise deja în companie cinci milioane de dolari fără să ne vedem față în față”.

După finanțarea primită de la Falanga Invest, valoarea companiei CyberSwarm a ajuns la 250 de milioane de dolari.

Falanga Invest este un fond de investiții din Cehia, orientat către oportunități diversificate de investiții pe mai multe piețe și industrii, având și un subfond dedicat tehnologiei

Potrivit fondatorului CyberSwarm, investitorul a venit din Slovacia la Ploiești, a analizat hardware-ul, echipa, modul de lucru și ceea ce compania a construit, după care a decis să investească.

CyberSwarm vrea să folosească finanțarea pentru a dezvolta hardware neuromorfic, capabil să ruleze procese de inteligență artificială cu un consum de energie mult mai mic decât sistemele clasice folosite astăzi.