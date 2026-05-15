Un pacient din Prahova, mesaj emoționant pentru medicul care l-a tratat: „Se luptă pentru fiecare pacient”

Observatorul Prahovean publică scrisoarea de mulțumire a unui cititor pentru medicul Emilia Ardeleanu și personalul Secției Gastroenterologie de la spitalul județean de urgență din Ploiești.

- Publicitate -

”Bună ziua,

Mă numesc Dragomir Dumitrescu, sunt din Gura Vitioarei, județul Prahova, și doresc să transmit o scrisoare de mulțumire doamnei doctor Emilia Ardeleanu, de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, precum și întregului personal de pe Secția Gastroenterologie.

- Publicitate -

Am fost internat la Gastroenterologie și vreau să mulțumesc pentru felul în care am fost tratat, pentru profesionalismul, grija și omenia de care au dat dovadă doamna doctor și toți cei care lucrează în această secție.

Doamna doctor Ardeleanu este un medic deosebit și un om adevărat. Nu pot decât să îi mulțumesc pentru atenția acordată și pentru modul în care s-a implicat în tratarea mea.

Vreau să le mulțumesc și asistenților, infirmierelor și întregului personal medical de pe secție. Din experiența mea, acolo chiar se muncește și se luptă pentru fiecare pacient.

- Publicitate -

De aceea, aș vrea să nu se mai spună lucruri urâte despre spital. Din ce am văzut eu, aici nu este „spitalul morții”, așa cum se mai spune uneori, ci un loc în care personalul medical duce o luptă pentru viață.

Îi rog pe Dumnezeu să le dea sănătate, putere și tot binele din lume tuturor celor care lucrează acolo.

Cu respect,

Dragomir Dumitrescu”