Tramvai implicat într-un accident rutier pe Șoseaua Vestului din Ploiești

Un tramvai de pe traseul 102 a fost implicat într-un accident rutier vineri după amiază pe Șoseaua Vestului din Ploiești, în zona sensului giratoriu de lângă magazinul Lidl.

Potrivit cercetărilor, tramvaiul a intrat într-un autoturism Dacia Logan, al cărui șofer nu a acordat prioritate de trecere mijlocului de transport în comun.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav, însă traficul în zonă a fost dat peste cap.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că nici vatmanul și nici șoferul nu consumaseră băuturi alcoolice.