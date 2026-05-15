Noaptea Muzeelor 2026 în Prahova. Acces gratuit la 13 muzee și case memoriale

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova invită publicul sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 17.00 și 22.00, la cea de-a XXII-a ediție a Nopții Muzeelor.

- Publicitate -

Cu această ocazie, vizitatorii vor avea acces gratuit în muzeele aflate în subordinea instituției, unde vor putea descoperi patrimoniul cultural și istoric al județului Prahova prin expoziții permanente și temporare, activități culturale și momente artistice speciale.

Muzee care pot fi vizitate gratuit

În Ploiești vor fi deschise gratuit Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Muzeul „Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” și Muzeul „Ion Luca Caragiale”.

- Publicitate -

De asemenea, publicul va avea acces gratuit la Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, Muzeul „Crama 1777” din Valea Călugărească, Muzeul „Conacul Bellu” din Urlați, Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeștii de Târg, Muzeul „Casa Domnească” Brebu, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Bușteni și Complexul muzeal „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte.

Complexul de la Vălenii de Munte include Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, Muzeul de Artă Religioasă și Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului.

Program special la Muzeul Ceasului și la Bucov

La Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești va avea loc, de la ora 17.00, serata muzeală „Acorduri muzicale la ceas de seară”, organizată în colaborare cu elevii Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești.

- Publicitate -

Tot aici va fi vernisată expoziția temporară „Repere din istoria înregistrării sunetelor. De la cilindrul metalic la discul din ebonită”, care va putea fi vizitată până pe 23 iunie 2026.

La Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din Bucov, publicul este invitat la proiecția filmului „Moldova lui Stere”.