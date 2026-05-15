Ministerul Finanțelor lansează „iBon” pentru verificarea instant a bonurile fiscale

Ministerul Finanțelor și ANAF lansează „iBon”, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil, care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Anunțul a fost făcut vineri, 15 mai, de Ministerul Finanțelor.

Aplicația „iBon” va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date.

„Aplicația va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18.05.2026”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

„Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare IOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store.

Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale”, a precizat Ministerul Finanțelor.

Cum funcționează aplicația „iBon”

scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

încărcarea fotografiilor bonurilor fiscale direct din aplicația iBon;

introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale, în cazul bonurilor greu lizibile;

transmiterea de sesizări către ANAF. Utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale”, „Nu am primit bon fiscal”.

„Aplicația „iBon” nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există deja mecanisme dedicate pe portalul ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument facil de informare și verificare, cu scopul promovării conformării voluntare și al unui comportament fiscal corect”, a precizat Ministerul Finanțelor.

În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea vor fi analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice vor fi prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii fraudelor și evaziunii fiscale.

Prin această aplicație, Ministerul Finanțelor susține că își propune să încurajeze conformarea voluntară, să prevină evaziunea fiscală și să îmbunătățească nivelul de încredere dintre administrația fiscală, contribuabili și consumatori.