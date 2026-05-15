Șanțul de pe strada Cantacuzino din Ploiești în care ne rupem mașinile

Pe una dintre cele mai circulate artere din Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, în zona Podul Înalt, de câteva luni bune șoferii își distrug mașinile într-un șanț pe care autoritățile îl ignoră. O tăietură transversală executată cândva de o echipă de muncitori pentru o intervenție în carosabil s-a transformat într-un adevărat pericol.

Intervenția realizată în urmă cu luni buni a presupus tăierea asfaltului și excavarea pe lățimea celor patru benzi de circulație, două pe fiecare sens de mers. Muncitorii au intervenit, au asfaltat zona și au plecat. Timpul a demonstrat că lucrarea a fost una de mântuială. Asfaltul turnat la momentul respectiv a cedat: s-a lăsat treptat, și a fost înlocuit de un șanț lat de peste 30 de centimetri de la un trotuar la celălalt.

Grav este și faptul că surparea a apărut pe o trecere de pietoni. Marcajul rutier, în loc să atragă atenția, contribuie la camuflarea problemei.

Zi de zi, mii de mașini trec prin această zonă. Șoferii care cunosc locul au învățat să reducă viteza brusc, dar nu pot ocoli denivelarea. Cei care circulă pentru prima dată prin zonă, sau care nu sunt atenți, trec cu viteză și suportă consecințele: jante deformate, articulații distruse.

Primăria Ploiești a inclus strada Gheorghe Grigore Cantacuzino în lista lucrărilor de reparații planificate, pe tronsonul Pasaj CFR până la intersecția cu Șoseaua Vestului, dar fără un termen clar.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești.

