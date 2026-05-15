Profitul Conpet Ploiești s-a prăbușit din cauza nefuncționării rafinăriei Petrotel Ploiești

Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al petrolului, a raportat o scădere puternică a profitului net în primul trimestru al anului 2026. Principalul motiv îl reprezintă nefuncționarea rafinăriei Petrotel din Ploiești, din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite grupului rus Lukoil. Conpet este controlată de Ministerul Energiei, care deține 58,7% din capitalul companie.

Profit mai mic cu 81%

Profitul net al companiei a scăzut cu peste 81%, de la 11,68 milioane de lei în primul trimestru din 2025 la doar 2,2 milioane de lei în primul trimestru al acestui an.

Potrivit datelor citate de Profit.ro, cifra de afaceri a Conpet s-a redus cu aproape 17%, până la 112,2 milioane de lei, iar veniturile din exploatare au scăzut cu 14,4%, la 130,8 milioane de lei. În același timp, cheltuielile din exploatare s-au diminuat cu doar 7,9%, până la 129,6 milioane de lei.

Petrotel Lukoil, principalul factor al scăderii

Conpet explică scăderea prin reducerea semnificativă a cantităților transportate pe subsistemul de import, ca urmare a nefuncționării rafinăriei Petrotel Lukoil, în contextul sancțiunilor americane.

Per total, cantitatea de țiței transportată de Conpet a scăzut cu peste 35%, la 1,093 milioane de tone. Pe componenta de import, reducerea a fost de aproape 54%, până la 474.000 de tone, în timp ce pe componenta locală scăderea a fost de 6,6%, la 619.000 de tone.

Reamintim că în ciuda declarațiilor guvernanților români că Guvernul SUA și-ar fi dat acordul pentru repornirea Petrotel Lukoil, acest lucru nu s-a întâmplat. Rafinăria este nefuncțională din luna ocotmbrie 2025.