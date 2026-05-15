Ploi torențiale, grindină și răcire accentuată în Prahova. ANM a emis cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile începând de sâmbătă, 16 mai. Meteorologii au anunțat că vor fi averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit ANM, „în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai), vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte”.

În Prahova, potrivit ANM, „vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 20…50 l/mp”. De asemenea, „temporar se vor semnala descărcări electrice, iar pe arii restrânse va cădea grindină”.

Tot sâmbătă, „vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar izolat se vor semnala vijelii, cu rafale în general de 40…60 km/h”.

ANM avertizează că duminică vremea se va răci considerabil, „mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă”.

Cod galben de ploi torențiale în Prahova

În paralel, meteorologii au emis și o atenționare cod galben, valabilă din 16 mai, ora 14:00, până în 17 mai, ora 12:00, inclusiv în Prahova.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină”, transmit meteorologii.

Potrivit ANM, „în intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp”, iar „vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar izolat se vor produce vijelii”.

Meteorologii mai precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea și în după-amiaza și seara zilei de vineri, în vestul și sud-vestul țării, însă pe arii restrânse.