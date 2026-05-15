Hoți care spărgeau apartamente în Ploiești, prinși în flagrant în Argeș. Prejudiciul depășește 200.000 de lei

Doi bărbați din București care ar fi spart mai multe locuințe din Ploiești au fost reținuți de polițiștii prahoveni după ce au fost prinși în flagrant în municipiul Câmpulung din județul Argeș. Polițiștii Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiești le-au urmărit activitatea și au organizat un flagrant care a pus capăt unui șir de spargeri estimat la aproximativ 200.000 de lei.

Cum au fost prinși

Polițiștii prahoveni au acționat joi pe raza municipiului Câmpulung, unde cei doi suspecți, ambii din București, tocmai comiseseră o spargere și încercaseră o a doua. Au fost depistați, imobilizați și conduși la sediul poliției imediat după fapte.

Metoda lor de operare este una bine cunoscută anchetatorilor: intrarea în imobile prin chei potrivite sau dispozitive artizanale confecționate din foiță de aluminiu, o tehnică specifică infractorilor specializați în spargeri de apartamente, care le permite să forțeze încuietori fără urme vizibile de efracție.

Spargeri în Ploiești

Deși cei doi au fost prinși în Argeș, cercetările au arătat că activitatea infracțională s-a desfășurat și în Ploiești. Aceștia ar fi pătruns fără drept în mai multe locuințe din oraș și au sustras bunuri și valori în iulie și august 2025, precum și în mai 2026. Prejudiciul total estimat până în prezent este de aproximativ 200.000 de lei.

Percheziții în București

După prinderea în flagrant, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, la imobile folosite de suspecți și de apropiați ai acestora. Au fost găsite și ridicate sume de bani, bunuri suspecte a proveni din activitatea infracțională și alte mijloace de probă. Totodată, au fost identificate bunuri în vederea instituirii de măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Față de cei doi bărbați a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați parchetului competent cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.