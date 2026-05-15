Ce se întâmplă pe șantierul centurii Bușteni – Azuga. Explicațiile constructorului Coni

Lucrările la centura ocolitoare Bușteni – Azuga, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră de pe Valea Prahovei, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 15%, au transmis reprezentanții CONI, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

Proiectul, denumit oficial „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga – Bușteni”, are ca obiectiv eliminarea cozilor interminabile de mașini care se formează aproape zilnic pe DN1, de la ieșire din Sinaia până dincolo de Azuga.

Lucrări importante pe șantier

Potrivit reprezentanților CONI, în această perioadă se lucrează intens.

„În această perioadă, antreprenorul desfășoară lucrări în mai multe zone ale șantierului, în special la infrastructura podurilor, unde se execută elemente de fundație și susținere. Totodată, continuă lucrările hidrotehnice și cele de consolidare, necesare pentru stabilizarea terenului și asigurarea siguranței viitorului traseu rutier”, au transmis reprezentanții CONI, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

De asemenea, pe șantier se lucrează la realizarea podețelor, fiind în curs și lucrări de terasamente, săpături și umpluturi, etape necesare pentru pregătirea platformei viitorului drum.

Traseu dificil, în zonă montană

Reprezentanții CONI susțin că întregul traseu al viitoarei centuri Bușteni – Azuga are un grad ridicat de dificultate tehnică, având în vedere că lucrările se desfășoară într-o zonă montană.

Principalele provocări sunt generate de relieful accidentat, stabilitatea terenului și necesitatea traversării unor zone cu obstacole naturale și infrastructuri existente.

Pentru realizarea proiectului sunt prevăzute 16 structuri, două subtraversări și o polată.

„Soluțiile tehnice adoptate presupun lucrări complexe de consolidare, structuri de susținere și amenajări hidrotehnice, astfel încât traseul să respecte toate condițiile de siguranță și stabilitate specifice unei infrastructuri rutiere moderne amplasate în zonă montană”, au precizat reprezentanții CONI.

Constructor: Termenul de finalizare va fi respectat

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în luna septembrie 2025, iar durata contractuală de execuție este de 30 de luni.

Potrivit constructorului, lucrările se desfășoară, în prezent, conform graficului asumat.

„La acest moment, nu există riscuri care să conducă la modificarea termenului de finalizare a lucrărilor pentru obiectivul «Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga – Bușteni»”, au transmis reprezentanții CONI.

Totuși, aceștia precizează că, fiind vorba despre un proiect realizat în zonă montană, calendarul ar putea fi influențat de condițiile meteorologice nefavorabile, complexitatea terenului sau eventuale situații neprevăzute apărute în teren.

Lucrările nu afectează, deocamdată, traficul de pe DN1

Potrivit constructorului, lucrările nu afectează în prezent traficul rutier de pe DN1.

Pe parcursul execuției, antreprenorul și beneficiarul vor lua măsuri pentru reducerea disconfortului produs șoferilor și localnicilor. Acestea vizează organizarea etapizată a lucrărilor, semnalizarea șantierului și adaptarea fluxurilor de lucru, astfel încât impactul asupra traficului să fie cât mai redus.

În perioada următoare vor continua lucrările la structurile majore, respectiv viaducte și poduri. De asemenea, vor fi realizate consolidări în zonele cu teren dificil, lucrări hidrotehnice, podețe, terasamente, săpături și umpluturi. În funcție de situațiile din teren, sunt prevăzute și relocări de utilități.

Impactul asupra traficului de pe Valea Prahovei

După finalizare, centura ocolitoare Bușteni – Azuga ar urma să contribuie la fluidizarea traficului în stațiunile de pe Valea Prahovei, prin preluarea unei părți importante a traficului de tranzit care circulă acum pe DN1.