Investitori surpriză la Petrolul, care pot schimba soarta clubului EXCLUSIV

Petrolul este aproape de a parafa o înțelegere financiară cu un grup de investitori străini, care ar putea contribui la ieșirea clubului din impas. Discuțiile sunt avansate și au fost confirmate de președintele Claudiu Tudor pentru Observatorul Prahovean.

„Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu Hermannstadt, și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba despre o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a afirmat oficialul ploieștean.

Italienii vor să intre în parteneriat cu Petrolul

Problemele financiare ale Petrolului înseamnă o datorie totală de aproximativ 9 milioane de euro, care a fost controlată în concordat preventiv. Clubul a făcut cerere să iasă din această stare, iar Tribunalul va analiza planul de reorganizare a grupării, care nu exclude intrarea în insolvență. Indiferent de situație, Petrolul a obținut licența pentru sezonul viitor, chiar din primă fază, fără să fie nevoită să aducă lămuriri suplimentare Comisie FRF care analizează dosarele.

Eventuala insolvență va aduce o remodelare majoră a cheltuielilor financiare și automat o reducere a bugetului. Tocmai în acest context, venirea italienilor, preconizată de Claudiu Tudor, ar fi un ajutor important în ecuația monetară a următorului sezon.

Discuțiile se pot finaliza până la finalul pauzei competiționale

Discuțiile vor intra în linie dreaptă după terminarea sezonului, urmând a se finaliza până la începutul campionatului viitor. Părțile ar avea la dispoziție două luni, atât cât este pauza competițională, dictată de desfășurarea Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, programat între 11 iunie și 19 iulie.

Până atunci, Petrolul joacă luni, 18 mai, de la ora 20.30, pe teren propriu, contra Oțelului, ultimul meci din play-out. Echipa lui Mehmet Topal are nevoie de victorie pentru a contracara un eventual succes al Farului cu Metaloglobus și a evita barajul. La egalitate de puncte cu formația de pe Litoral, ploieștenii sunt avantajați de faptul că nu au beneficiat de rotunjirea punctelor la finalul sezonului regular.

Luni, de la aceeași oră, se vor juca și meciurile Hermannstadt – FCSB, Farul – Metaloglobus și Unirea Slobozia – UTA. Singura partidă din play-out care se joacă mai devreme este Csikszereda – Botoșani, programată sâmbătă, de la ora 18.30.