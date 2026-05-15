Incendiu azi-noapte în Cerașu. O locuință a ars în totalitate

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23:30, la o locuință din satul Slon, comuna Cerașu. Pompierii militari au luptat cu focul în condiții extreme, pe un dispozitiv de stingere întins pe mai bine de 350 de metri.

- Publicitate -

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte, care a trimis de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă. În sprijinul lor au intervenit și pompierii de la Garda de Intervenție Măneciu, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, casa cu parter și mansardă ardea deja violent, flăcările cuprinzând o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

- Publicitate -

Intervenția s-a dovedit una foarte dificilă, pompierii fiind nevoiți să întindă dispozitivul de stingere pe o distanță de peste 350 de metri față de autospeciale.

Cu toate acestea, incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, iar vestea bună este că evenimentul nu a fost soldat cu victime.

Coșul de fum, probabil vinovat

Anchetatorii indică drept cauză probabilă un coș de fum neizolat sau neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere — o neglijență aparent banală, cu consecințe devastatoare.

- Publicitate -

Autoritățile recomandă proprietarilor să verifice periodic starea coșurilor de fum, mai ales înainte de sezonul rece, când acestea sunt solicitate la maximum.