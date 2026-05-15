Incendiu azi-noapte în Cerașu. O locuință a ars în totalitate

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23:30, la o locuință din satul Slon, comuna Cerașu. Pompierii militari au luptat cu focul în condiții extreme, pe un dispozitiv de stingere întins pe mai bine de 350 de metri.
Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte, care a trimis de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă. În sprijinul lor au intervenit și pompierii de la Garda de Intervenție Măneciu, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
La sosirea echipajelor, casa cu parter și mansardă ardea deja violent, flăcările cuprinzând o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.
Intervenția s-a dovedit una foarte dificilă, pompierii fiind nevoiți să întindă dispozitivul de stingere pe o distanță de peste 350 de metri față de autospeciale.
Cu toate acestea, incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp, iar vestea bună este că evenimentul nu a fost soldat cu victime.
Coșul de fum, probabil vinovat
Anchetatorii indică drept cauză probabilă un coș de fum neizolat sau neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere — o neglijență aparent banală, cu consecințe devastatoare.
Autoritățile recomandă proprietarilor să verifice periodic starea coșurilor de fum, mai ales înainte de sezonul rece, când acestea sunt solicitate la maximum.