Electrocasnice arse într-un sat din Prahova după o fluctuație de tensiune. Primarul anunță evaluarea pagubelor

Un incident care s-a soldat cu pagube în mai multe gospodării s-a produs ieri în satul Coșerele, din comuna Gornet-Cricov. Din cauza unei fluctuații de tensiune, o parte din aparatura electrocasnică aflată în funcțiune în momentul respectiv s-a ars, spre supărarea localnicilor.

- Publicitate -

Primar: ”Vom trimite o sesizare și la ANRE”

„Vreau să vă sesizez o situație foarte periculoasă. Tensiunea electrică este foarte mare: 400 V, față de 240 V. Deja aparatul de cafea nu mai funcționează, iar frigiderul nu mai pornește. Am sunat la Electrica Furnizare și au promis că vor trimite o echipă, însă până atunci pericolul rămâne”, ne-a transmis, ieri, un cititor din comună.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Călin Ion (PNL) a declarat astăzi că angajații companiei Distribuție Electrica au înlocuit transformatorul defect care a provocat incidentul.

- Publicitate -

„Au pus un alt transformator, dar pagubele sunt importante. I-am chemat pe cei afectați mâine, la primărie, la o ședință de evaluare și inventariere. Ne vom adresa și ANRE. Din păcate, procedura de despăgubire este destul de dificilă”, a declarat primarul comunei.

Observatorul Prahovean a solicitat încă de ieri un punct de vedere companiei Distribuție Electrica, însă până la publicarea acestui articol nu l-am primit

Recomandările avocatului

Observatorul Prahovean a apelat la Mihaela Iofciulescu, avocată din Ploiești, membru al Baroului Prahova, cu experiență în drept fiscal, societar, administrativ și civil, pentru detalii.

„În caz de deteriorare a aparatelor electrocasnice, deținătorii acestora pot solicita acordarea de despăgubiri, însă solicitarea va fi admisă doar la îndeplinirea unor condiții destul de restrictive, aplicate, în general, de către toți furnizorii de energie electrică. În mare, acestea sunt următoarele:

- Publicitate -

Să aibă un contract de furnizare încheiat pentru locul de consum unde s-a produs defecțiunea;

Să solicite în scris acordarea despăgubirii, cerere în care să fie menționate: numele titularului contractului de furnizare, adresa locului de consum, date de contact, data la care a avut loc pana de curent care a condus la deteriorarea electrocasnicelor, valoarea estimată a prejudiciului;

Solicitarea trebuie adresată într-un termen maxim stabilit în contractul de furnizare;

Receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate și au fost alimentate cu energie electrică prin circuite electrice corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

Există documente justificative privind plata reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate sau o dovadă din care rezultă că reparația receptorului nu este posibilă.”

Avocata precizează că furnizorul de energie electrică nu acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de funcționarea anormală a rețelei electrice de distribuție determinată de către Operatorul de Transport și Sistem, în condițiile în care operatorul de distribuție a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcționarea anormală, pentru daunele produse de întreruperile cauzate de client, pentru supratensiunile accidentale care au o origine atmosferică, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice și receptoarelor electrotermice care nu conțin componente electronice.

Totuși, în cazul în care consumatorul casnic este nemulțumit de modul de soluționare a solicitării, are dreptul de a apela la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor (ASNPC), sau de a se adresa instanței judecătorești competente.

ANRE: Cum poate fi despăgubit clientul

Potrivit informațiilor furnizate de ANRE, în cazul în care clientul obține în instanță dreptul la despăgubire, operatorul efectuează plata direct sau prin intermediul furnizorului în maximum 2 zile lucrătoare de la transmiterea procesului-verbal.

- Publicitate -

În cazul în care clientul prezintă documentele de achiziţie şi durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de achiziţie, proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie din documentele justificative.

În lipsa documentelor care atestă valoarea de achiziţie, dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mică sau egală cu durata medie de utilizare valoarea despăgubirii este egală cu valoarea de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice proporţional cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului nou.

În cazul în care durata efectivă de utilizare este mai mare decât durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, valoarea despăgubirii este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piaţă de operatorul de distribuţie ca preţ pentru un produs de bază corespunzător fiecărui tip de receptor electrocasnic.

- Publicitate -

În cazul în care clientul casnic optează pentru repararea receptorului deteriorat şi aceasta este posibilă, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea reparaţiei, conform documentelor justificative.