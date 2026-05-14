Slalom printre obstacole: cum a devenit mersul pe jos în Ploiești un adevărat pericol

A fi pieton în Ploiești în anul 2026 este o adevărată provocare. La orice pas întâlnești un impediment, fie stâlp fix în mijlocul trotuarului, fie mașini parcate neregulamentar, fie denivelări serioase, fie borduri înalte, iar lista poate continua. Iar dacă mai ești și părinte și trebuie să te strecori și cu un cărucior de copil, atunci situația se complică.

Stâlpi montați în mijlocul trotuarului

Problema stâlpilor electrici, montați fix în mijlocul trotuarelor, este una genaralizată în Ploiești. Observatorul Prahovean a bătut orașul în lung și în lat. Am adunat foarte multe situații destul de deranjante pentru orice pieton.

Sunt numeroase cazurile în care ești nevoit pur și simplu să te strecori pe trotuar, printre stâlpi și garduri, pentru a-ți continua drumul. O astfel de situație am întâlnit pe strada Spicului din cartierul Dorobanțu, dar și în multe alte zone.

Situația pare revoltătoare mai ales atunci când trebuie să îți pui în pericol copilul și ocolești prin stradă cu căruciorul. Situația este aceeași și pentru o persoană aflată în scaun cu rotile.

Am găsit astfel de stâlpi, care restrâng foarte mult trotuarul, și pe strada Profesor Dr. Rainer, apropiată de centru. Aceeași situație și la Halele Centrale, o zonă foarte aglomerată de altfel. Colțul dintre strada Gheorghe Doja cu strada Ulierului este și el flancat de un stâlp gros, pe lângă care trebuie să te strecori cu grijă.

De asemenea, strada Libertății, care duce spre Gara de Vest, este străjuită de la un capăt la celălalt, de stâlpi montați în mijlocul trotuarului. Fie că ești cu un copil pe bicicletă, în drum spre parc, fie că ești cu un cărucior pentru copil, sau o persoană într-un scaun cu rotile, îți este dificil să decizi pe ce parte să te strecori.

Mașini parcate neregulamentar

Numeroase sunt și străzile pe care ești nevoit să faci slalom printre mașinile parcate pe trotuar. De cele mai multe ori șoferii se plâng că locurile de parcare sunt puține sau că trotuarul este prea îngust. Astfel că tot pietonii rămân cu gustul amar al pericolului la care se expun, fiind nevoiți să ocolească prin stradă, pentru a putea înainta.

O astfel de situație am întâlnit pe strada Constanței, din apropierea Halelor Centrale. Ziua te strecori cu greu printre mașinile parcate aici. Pur si simplu nu ai loc să treci pe trotuar.

Iar situația este aceeași în foarte multe zone. Am luat la pas orașul și am ajuns la concluzia că este aproape imposibil să parcurgi 5 minute de la un capăt la altul al unei străzi, numai pe trotuar. Am găsit situații asemănătoare pe străzile Izvoare și Spicului din cartierul Dorobanțu, pe strada Petrarca și Aleea Pajurei, în apropiere de centrul orașului, dar și pe străzile Gheorghe Lazăr, Vlad Țepeș, Măgurii, Veniamin Costache, Aleea Iezerului din Vest- 9 Mai, iar lista poate continua.

În Ploiești avem practic o mașină la doi locuitori. La ultimul recensământ al populației, cel din 2021, erau aproximativ 180.000 de locuitori. Asta în timp ce numărul autoturismelor care figurează în evidențele Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a ajuns la peste 110.000.

Sunt și legi care să împiedice șoferii să parcheze astfel încît să încurce pietonii. Și în ciuda acestora, trotuarele din Ploiești sunt în mare parte ocupate de mașini. Potrivit Codului Rutier, în România, parcarea pe trotuar este permisă doar în cazul în care există marcaje rutiere sau indicatoare care autorizează în mod explicit acest lucru. Și asta doar dacă este lăsat un spațiu de cel puțin un metru pentru circulația pietonilor.

Cu alte cuvinte, aproape toate mașinile parcate în Ploiești, pe trotuare, sunt parcate neregulamentar. Potrivit Art. 72 din OUG 195/2022: „Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru.”

În acest context, șoferii care staționează neregulamentar pe trotuar și diminuează spațiul destinat trecerii pietonilor pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 405 și 607,5 lei, corespunzătoare clasei I de sancțiuni (2 sau 3 puncte-amendă).

Rampe de acces inexistente în zone cheie ale orașului

Problema lipsei rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă este o provocare semnificativă la noi în țară, inclusiv în Ploiești.

O zonă de interes public, foarte aglomerată de altfel, Gara de Vest din Ploiești, nu este accesorizată cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilități. Așa cum se poate vedea în imaginea de mai sus, scările sunt destul de abrupte, un pericol chiar și pentru călătorii care pot coborî pe picioarele lor. Peroanele sunt despărțite de garduri, ceea ce face practic imposibil accesul persoanelor în scaun cu rotile, către celelalte linii. Între noi fie vorba, scările sunt greu de coborât chiar și pentru o persoană perfect sănătoasă, atât timp cât ai cu tine bagaje voluminoase.

Dacă vorbim despre Gara de Sud din Ploiești, nici pasajul subteran de aici nu este prevăzut cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Traversarea liniilor de cale ferată se poate face prin lateralele gării, însă devine extrem de periculos. Asta dacă luăm în calcul vizibilitatea redusă. În zonă sunt numeroase linii paralele, inclusiv de depou și manevră. Un tren care trece pe o linie poate masca un alt tren care se apropie din sens opus pe o altă linie.

Nici Oficiul Poștal nr. 1 din Ploiești, sau Poșta Mare, așa cum o știu mulți dintre noi, nu are o astfel de rampă. Accesul în această instituție devine astfel o adevărată provocare pentru orice persoană cu dizabilități.

De asemenea, pasajul Take Ionescu din centrul orașului, nu este prevăzut decât pe o parte cu rampă (și aceasta îngustă). Practic, cobori din partea cu Palatul Culturii, dar pe partea cealaltă nu ai cum să urci, neexistând decât scări, nici urmă de rampă.

Mai mult, urcatul într-un mijloc de transport în comun devine și el un chin pentru o persoană în scaun cu rotile. Asta deoarece nu toate autobuzele/tramvaiele TCE au rampă de acces.

Observatorul Prahovean a scris AICI în vara anului trecut un amplu articol, despre zonele din orașul Ploiești, fără rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Dacă mai luăm în calcul și multiplele denivelări din asfalt, pe care le întâlnim la tot pasul, putem spune clar că este o adevărată aventură să fii pieton în Ploiești. Am întâlnit o asemenea denivelare, peste care dacă treci fără să te uiți cu atenție, clar te alegi cu cel puțin o luxație. O găsești pe strada Paris, colț cu strada Ștefan Greceanu, în buricul târgului. Așa cum se poate vedea în imaginea de mai sus, locul în care odată a fost un copac te poate pune oricând în pericol. Și nu este singurul.

O altă situație revoltătoare este și starea deplorabilă a multor scări din oraș. La Gara de Vest, spre exemplu, scările care duc spre peronul liniei 1 sunt atât de degradate, încât trebuie să fii foarte atent unde pui piciorul, altfel riști să te prăbușești.

La orice pas ne lovim în Ploiești de astfel de impedimente, care nu ar avea ce căuta într-un oraș european, în anul 2026.