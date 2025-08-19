- Publicitate -

Cum e Ploieștiul pentru cei cu dizabilități locomotorii

Persoanele cu dizabilități locomotorii întâmpină dificultăți în mai multe zone din Ploiești, din cauza lipsei unor adaptări corespunzătoare. Obstacolele apar, atât pe străzi și trotuare, cât și la clădiri publice sau în mijloacele de transport.

Un prim exemplu este pasajul subteran din centrul orașului. Acesta dispune de o rampă de acces doar pe o singură parte, însă dimensiunile ei lasă de dorit.

Restul ieșirilor nu sunt prevăzute cu astfel de facilități, ceea ce face deplasarea incomodă pentru cei aflați în scaun rulant.

Situația se repetă și la complexul comercial Winmarkt, fostul Omnia. Accesul către etaj se face exclusiv prin intermediul scărilor rulante sau al scărilor obișnuite, ceea ce limitează serios accesul în siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Transportul public ridică, și el, alte dificultăți. Tramvaiele din Ploiești nu sunt dotate cu rampe pentru persoanele cu dizabilități. Mai mult, pe ușile garniturilor sunt lipite afișe care anunță în mod explicit faptul că aceste mijloace de transport nu dispun de rampe de acces. Practic, acest lucru înseamnă că persoanele aflate în scaun cu rotile nu au cum să urce singure în tramvai, fiind dependente de ajutorul altor călători sau nevoite să caute alternative.

Problema este una serioasă, deoarece tramvaiul reprezintă unul din principalele mijloace de transport în comun din oraș.

Nici instituțiile publice nu oferă acces adecvat persoanelor cu dizabilități.

Poșta Mare, aflată în centrul Ploieștiului, nu dispune de rampă de acces. În lipsa unei astfel de facilități, intrarea în clădire devine dificilă pentru persoanele cu mobilitate redusă. Situația este una importantă, având în vedere că Poșta deservește zilnic sute de cetățeni, iar conform legislației, instituțiile publice ar trebui să asigure condiții egale de acces pentru toți cetățenii.

Un alt obstacol îl reprezintă străzile orașului, unde trotuarele sunt adesea ocupate de mașini parcate neregulamentar sau de lucrări în desfășurare.

Pe strada Bobâlna, de exemplu, în prezent se desfășoară lucrări, iar din lipsă de loc, mașinile sunt parcate în mare parte pe trotuar, reducând semnificativ spațiul pentru pietoni. Probleme similare apar și pe strada Milcov, unde trotuarele sunt aproape ocupate complet de autovehicule, cel puțin pe o parte a trotuarului, ceea ce îngreunează circulația persoanelor cu mobilitate redusă.

Situațiile semnalate arată că accesibilitatea nu este tratată ca o prioritate, deși reprezintă o condiție esențială pentru respectarea drepturilor cetățenilor și pentru integrarea socială a acestora.

