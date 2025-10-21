Mai bine de 70% dintre locuințele din Prahova nu au asigurare la dezastre

Doar 28,38% dintre locuințe sunt asigurate obligatoriu, în Prahova, potrivit statisticii publicate pe site-ul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), valabilă la data de 30 septembrie 2025. Practic, în caz de dezastru natural, mai bine de 70% dintre spațiile locative nu au asigurare. Iar dacă vorbim de dezastre cum a fost explozia din cartierul Rahova, astfel de daune pot fi acoperite doar de polițele de asigurare facultativă a locuinței.

Asigurarea obligatorie prin contractul PAD (Polița de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) acoperă daunele produse asupra locuinței de anumite calamități naturale, respectiv de inundații, alunecări de teren sau cutremure.

În Prahova, potrivit celei mai recente raportări, din 30 septembrie 2025, nici 30% dintre construcții nu au încheiate asigurări obligatorii pentru calamități.

Sunt 94.430 de polițe în vigoare, valoarea daunelor plătite fiind, la 30 septembrie 2025, de 3.686.784,63 lei.

Potrivit legii 260/2008, toți proprietarii de locuințe sunt obligați să încheie o poliță de asigurare obligatorie a locuinței emisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID).

Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora. Prima de asigurare PAD este de 130 lei/an pentru o locuință de tip A (construcția sau structura de rezistență este din beton armat, metal, lemn, pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau orice materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic).și are o sumă asigurată de 100.000 lei și 50 lei/an pentru o locuință de tip B, (construcția are pereții exteriori din cărămidă nearsă sau din orice materiale netratate termic) cu o sumă asigurată de 50.000 lei.