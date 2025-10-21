VINCI Energies România vine la Bursa Angajatorilor – Oportunități de carieră în inima industriei prahovene

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

VINCI Energies România – Oportunități de carieră în inima industriei prahovene

Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, provocator și cu perspectivă? VINCI Energies România te invită să descoperi oportunitățile de angajare disponibile în cadrul grupului nostru, prezent activ în județul Prahova prin companii de renume: Actemium, Spoting, Stizo Industrial Services și TIAB.

Ce facem?

Suntem parte din grupul internațional VINCI, cu o prezență solidă în România și o rețea de unități de business care oferă servicii de:

-Proiectare, execuție și punere în funcțiune

-Mentenanță industrială și automatizări

-Modernizarea rețelelor electrice

-Izolații tehnice și eficientizare energetică

Ne adresăm industriilor cheie din județ – petrolieră, chimică, alimentară – oferind soluții personalizate, fiabile și sustenabile.

De ce să ni te alături?

La VINCI Energies România, succesul se măsoară nu doar în proiecte finalizate, ci și în impactul pozitiv asupra oamenilor și comunităților. Ne implicăm activ în inițiative educaționale, sociale și de mediu, colaborăm cu școli și universități și susținem voluntariatul.

A construi înseamnă și a dărui – timp, energie și grijă față de ceilalți.

Posturi disponibile:

Suntem în căutare de oameni pasionați, responsabili și dornici să evolueze. Pozițiile disponibile includ:

-Electrician

-Electromecanic

-Tinichigiu

-Vopsitor

-Izolator

Ne găsești la Bursa Angajatorilor – vino să ne cunoști!

Adresează întrebări, depune CV-ul tău și discută direct cu echipa noastră de recrutare. Poți trimite CV-ul și în avans la: [email protected]

Pentru mai multe informații despre activitatea VINCI Energies România, vizitează site-ul oficial sau urmărește-ne pe rețelele sociale.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul VINCI Energies România poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Programul târgului de joburi: vineri 10-15, sâmbătă 10-13.