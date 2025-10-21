Wizz Air refuză acordarea de despăgubiri pentru o întârziere

27 iunie 2025, zborul Wizz Air, W4 3145, București Otopeni – Roma trebuia să decoleze seara, după ora 21:00. În cele din urmă, a decolat la ora 05:20 pe data de 28 iunie 2025. Pasagerilor li se refuză plata despăgubirilor, compania susținând că de vină pentru întârziere au fost „condițiile meteo nefavorabile”. Nu specifică însă faptul că aceste „condiții meteo nefavorabile” au fost doar o mică parte a întârzierii. „Am stat cinci ore în aeroport degeaba, aeronava care trebuia să ne ducă, putea decola în timpul ăsta. Toate avioanele celelalte aterizaseră sau plecaseră, numai noi stăteam degeaba. Și acum nu vor să plătească nici compensația la care avem dreptul!”, au reclamat trei prahoveni, care erau pasageri în acel zbor.

Pentru a confirma cele povestite, aceștia au furnizat redacției documentele și dovezile care stau la baza celor afirmate de ei. Așa cum se observă din cursul evenimentelor, postările din data respectivă și mailurile și mesajele primite de aceștia, afirmațiile lor se confirmă.

Parcursul evenimentelor

În seara zilei de 27 iunie 2025, zborul Wizz Air, W4 3145 trebuia să decoleze de pe aeroportul București Otopeni spre Roma – Fiumicino, la ora 22:00. Aeronava care trebuia să preia pasagerii de la Otopeni, se întorcea din Creta.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, aeronava nu a putut ateriza pe Otopeni și a fost rerutată spre Constanța, puțin după ora 21:00. Asta în condițiile în care alte aeronave au așteptat în aer îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

După ce a aterizat la Constanța, aeronava a realimentat și a plecat spre Otopeni, la ora 23:15, unde a aterizat în jurul orei 00:00. Cu toate acestea, cu toate că nu mai existau condiții meteo nefavorabile, pasagerii zborului spre Roma – Fiumicino, au decolat spre destinația lor abia în dimineața zilei de 28 iunie 2025, la ora 05:20.

Acestor pasageri li se refuză plata despăgubirilor în valoare de 250 de euro, potrivit Regulamentului EC261, pe motiv că întârzierea s-a datorat „condițiilor meteo nefavorabile”. Așa cum se observă, întârzierea nu s-a datorat doar acestor condiții meteo, pe care ei le reclamă.

Postarea Boardingpass din 27 iunie 2025

Pe pagina de Facebook a Boardingpass anunța că din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe avioane care sunt programate să aterizeze în seara zilei de vineri, 27 iunie 2025, la București, așteptau în aer îmbunătățirea condițiilor meteo.

„PE SCURT: din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe avioane care sunt programate să aterizeze în seara zilei de vineri, 27 iunie 2025, la București așteaptă în aer îmbunătățirea condițiilor meteo.

Până în acest moment, niciunul dintre acestea nu a aterizat pe alt aeroport din regiune, iar unele avioane, care se aflau la est de București au aterizat pe aeroporturile din Capitală.

Actualizare, ora 21:50: după câteva zeci de minute de așteptare în aer, piloții zborului Wizz Air W43056 Heraklion (Grecia) – București au decis să se îndrepte spre Constanța.

De asemenea, zborul Ryanair FR3421 Birmingham (Marea Britanie) – București va ateriza la Sibiu.

Actualizare, ora 21:55: zborul TAROM RO238 Budapesta (Ungaria) – București va ateriza pe aeroportul din Sibiu.

Alte șase avioane cu destinația București așteaptă în aer îmbunătățirea condițiilor meteo.

Actualizare, ora 22:15: cel puțin patru avioane care așteptau în aer se îndreaptă acum spre cele două aeroporturi din București pentru aterizare.

De asemenea, un Boeing 737 cargo cu destinația București se îndreaptă, probabil, direct sore aeroportul din Paris (Franța). Acesta a decolat din capitala Bulgariei și avea planificată oprire la București pentru a prelua colete pentru o companie de curierat.

Actualizare, ora 22:20: zborul Wizz Air W63292 Budapesta (Ungaria) – București BBU se îndreaptă și el spre aeroportul de destinație.

Cele trei avioane ale Wizz Air, Ryanair și TAROM care au aterizat la Constanța și Sibiu vor fi realimentate, iar apoi vor zbura spre aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, mai multe decolări din București înregistrează întârzieri.

Actualizare, ora 22:44: și ultimul avion care a așteptat în aer îmbunătățirea condițiilor meteo a aterizat acum la București.

Cele trei avioane care au aterizat la Constanța și Sibiu realimentează și ar urma să decoleze spre București în jurul orei 23:15.

În continuare, în această seară vor mai exista câteva zboruri care vor decola din capitala României cu întârzieri notabile”.

Condițiile meteo au fost de vină doar pentru prima parte a întârzierii

Așa cum se observă din postările LIVE ale Boardingpass de la momentul respectiv, aeronavele aflate în aer au început să aterizeze încă din seara zilei de 23 iunie 2025: „Actualizare, ora 22:44: și ultimul avion care a așteptat în aer îmbunătățirea condițiilor meteo a aterizat acum la București”.

Deși aterizările s-au reluat în jurul orei 23:00, cursa Wizz Air, W4 3145, plecată de la Constanța la ora 23:15, și ajunsă pe Otopeni 40 de minute mai târziu, nu a mai decolat în acea seară, ci cu peste 5 ore întârziere.

În tot acest timp, pasagerii au primit mesaje de amânare a zborului, periodic, anunțându-li-se diverse ore de plecare. Li s-au împărțit câteva pungi de Toortizzi și apă, dar atât. Deși aeronava ajunsese pe Otopeni, au fost mai mult de cinci ore când aceasta a staționat, aparent fără motiv.

În cele din urmă, aeronava a decolat spre Roma, Fiumicino, la ora 05:20 AM. Deși doar întârzierea din prima parte a nopții din 27-28 iunie 2025 se datorează condițiilor meteo nefavorabile, pasagerii zborului W4 3145 au decolat spre Roma abia în dimineața zilei de 28 iunie 2025.

Reacția Wizz Air

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții companiei Wizz Air au confirmat întârzierea zborului W4 3145 dar susțin că întârzierea a fost cauzată și de controlul traficului aerian.

„Wizz Air confirmă că zborul W4 3145 de la București Otopeni către Roma Fiumicino din 27 iunie 2025 a fost amânat ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile și a limitărilor operaționale care au rezultat.

Zborul era planificat inițial pentru rotația București Otopeni – Roma Fiumicino – București Otopeni (W4 3145 și W4 3146). Pilotul a luat însă decizia de a devia spre Constanța în cadrul unui zbor anterior, în seara zilei de 27 iunie, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat destinația inițială a acestuia, București Otopeni.

Deoarece aeronava nu a ajuns la București Otopeni conform orarului, acest lucru a afectat următoarele zboruri operate cu aceeași aeronavă, inclusiv zborurile W4 3145 și W4 3146.

Mai mult, din cauza devierii și a necesității realocării aeronavei, controlul traficului aerian a emis noi sloturi de zbor nu mai devreme de dimineața zilei de 28 iunie 2025. Deși aceste condiții s-au aflat în afara controlului companiei aeriene, Wizz Air a făcut tot posibilul pentru a menține continuitatea operațiunilor: a fost implementat un plan de redresare, iar aeronava a fost înlocuită cu o alta.

Pasagerii afectați au fost informați cu privire la opțiunile lor și li s-a oferit asistență în conformitate cu reglementările din aviație. Wizz Air își cere scuze tuturor pasagerilor afectați și reamintește că face tot posibilul pentru a limita întârzierile și anulările. Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a aeronavelor rămâne prioritatea sa numărul unu”, au transmis, pentru Observatorul Prahovean, reprezentanții companiei aeriene.

În ceea ce priveşte refuzul companiei Wizz Air de a despăgubi pasagerii zborului W4 3145, reprezentanții acesteia au transmis că „Motivul este cel deja comunicat pasagerilor de către compania aeriană și face referire la restricțiile meteorologice, conform detaliilor (…) și prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004.”