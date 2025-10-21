Lucrări pe nervii șoferilor pe DN1, zona Posada: 2 km în 30 de minute

Bătaia de joc din partea drumarilor la adresa șoferilor care circulă pe drumurile naționale din Prahova nu pare să cunoască limite. În condițiile în care intervențiile se fac cu întârziere, sectoare întregi de drum fiind adevărate pericole, în momentul în care plombările au loc acestea nu sunt anunțate și nici semnalizate corespunzător.

O astfel de situație ne-a fost semnalată de mai mulți cititori ai ziarului care, în această după amiază, circulă pe DN1-Valea Prahovei. Drumarii au început asfaltarea viaductului Valea Conciului însă CNAIR nu a informat, până la acest moment, cu privire la existența șantierului și timpii mari de așteptare.

Potrivit participanților la trafic, o distanță de doar doi kilometri a fost parcursă în aproximativ jumătate de oră, coloane de mașini fiind formate pe kilometri întregi atât pe sensul spre Ploiești cât și pe cel spre Brașov.

Singurele lucrări anunțate de CNAIR în această săptămână în Prahova sunt cele de la Bănești, unde sunt executate reparații la pod. Termenul de finalizare anunțat aici este de 25 octombrie.

Vă reamintim că tot CNAIR reabilitează în această perioadă podul de pe DN1B, peste râul Teleajen, la ieșirea din Ploiești spre Bucov. În cazul acestui proiect, termenul de finalizare anunțat inițial a fost depășit, noua dată avansată pentru finalizarea lucrărilor fiind 27 octombrie.