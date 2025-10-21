Surpriza pe care a avut-o o pacientă la Spitalul Mizil

Observatorul Prahovean continuă campania ”Doctor bun” și publică o scrisoare de mulțumire a unei paciente a spitalului din Mizil.

”Mă aflu într-unul din locurile încărcate de istorie și minunate fapte la ordinea zilei.

Mă așez în fotoliul vârstei înaintate și am o supriză pe care doresc să o prezint și celor care citesc știrea, pe scurt.

Oază de speranță la viață

Spitalul orășenesc Mizil: modest, dar măreț, oferă o oază de speranță la viață, de la intrarea pe poartă, unde este curățenie, ordine, liniște, totul organizat. Interiorul localului dă nota de lumină, căldură, curățenia este permanentă și completă. La secția de chirurgie, unde am fost câteva zile, am cunoscut direct personalul – omul sfințește locul.

Colectivul este bine organizat, se simte buna înțelegere, cooperare, respect, simțul datoriei profesionale, atitudine până la cele mai mici detalii, atât în cadrul lor cât și cu beneficiarii pacienți.

Este plăcut să-i vezi pe toți angajații în sarcinile lor, cu ținuta impecabilă, cu priviri primitoare, răbdătoare, în mișcare permanentă în secție, la patul pacientului precum mult admiratele albinuțe și furnicuțe.

Tot respectul pentru Șeful Secției

Tratament prompt, corect, condiții optime, toate dau încrederea că ești în apărare și siguranță, suferința se suportă mai ușor în acest loc. Cei din comunele apropiate orașului Mizil apelează cu încredere, au la dispoziție ambulanțele la comandă, deci se poate rezolva greul dacă există elementul „om la datorie” pentru sănătate.

Înțeleg încă o dată în plus că respectul față de sine și de ceilalți are loc în condițiile educației și adevăratei autorități prin exemplul, modelul conducătorilor. Tot respectul pentru Șeful Secției Dr. Burlacu Mihai și Asistentul Șef Dna. Vasilescu Victorița.

Cu deosebită considerație și mulțumiri, să ne auzim cu bine! Din comuna Călugăreni v-a scris Badea Gh. Maria – Marcela”.

Așteptăm în continuare de la cititori experiențele pe care le-au avut în spitalele de stat sau private pe whatsapp la numărul 0785075112, sau email, la adresa [email protected].