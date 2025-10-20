Povești de viață scrise în secția de recuperare medicală a spitalului AS Medica, Bucov

Se simt ca acasă și spun că, atât cât vor mai avea zile de la Dumnezeu, viața lor va curge lin la Spitalul AS Medica de la Bucov. Sunt oameni care au venit, așa cum chiar ei spun, „legume” și care azi, după luni de recuperare medicală, pot păși din nou. Sunt vârstnici pentru care acest spital a devenit , simplu, „acasă”. Au găsit aici blândețe și empatie, specialiști care le sunt alături 24 de ore din 24, dar și un mediu primitor, unde simt că nu sunt doar o sumă de diagnostice, ci un cumul de povești, de trăiri, de suferințe. (VIDEO la finalul textului)

O strângere de mână poate îndulci drumul terapiei de recuperare

Se spune că adevărata compasiune înseamnă nu doar să simți durerea altuia, ci și să fii mișcat pentru a ajuta la alinarea ei, fiindcă orice om bolnav, mai ales dacă este în vârstă și neputincios, are nevoie de mai mult decât de o medicină rece. O vorbă caldă poate conta enorm, la fel cum o strângere de mână poate îndulci drumul terapiei de recuperare.

„Eu nu vreau să mai plec de aici”

Pe doamna Elena Rădulescu am găsit-o, într- zi de octombrie, la Spitalul As Medica de la Bucov. Ne aștepta într-o cameră luminoasă și spațioasă. Pe noptieră avea un buchet de crizanteme multicolore. Ne-a spus, zâmbind, că fetele din spital, Magda, Ștefania, dar și domnul Tibi, au grijă să îi aducă mereu flori proaspete, ca să îi însenineze ziua.

24 de ani din viață, doamna Elena a fost îngrijitoare la o creșă din Ploiești. A avut o viață frumoasă, deși a rămas văduvă acum 16 ani, a crescut doi băieți și se bucură și de nepoți. Ajunsă la 81 de ani, femeia, spune că, de cinci luni și jumătate, e în grija specialiștilor care i-au redat mobilitatea, după ce a suferit un accident casnic.

„Când am venit aici eram legumă. Am căzut cu cadrul în casă, mi-am pierdut aproape toți dinții. Copiii m-au adus, fiindcă și-au dat seama că eu nu sunt om care să mai locuiască singur. Am găsit aici niște îngeri de oameni, care au avut și au grijă de mine ca de bunica lor.

Eu nu vreau să mai plec, nu pot să mai stau vreodată singură. Aici rămân câte zile mi-o mai da Dumnezeu”, mărturisește femeia care, deși toată un zâmbet și o energie, își șterge ușor lacrimile de pe față, semn că teama de suferință și singurătate încă o apasă.

„Nu credeam că voi mai merge vreodată”

Într- altă cameră, la fel cochetă și luminoasă, stă, de aproape trei luni, și doamna Țiculeana Cojocaru, de fel din Boldești Scăeni. Are 86 de ani, a lucrat o viață la fabrica de geamuri din oraș, însă, greutățile și durerea nu au ocolit-o nici pe ea. După luni de recuperarea medicală, tot după o căzătură în urma căreia și-a fracturat șoldul, femeia, azi, se ridică și pășește din nou, e drept cu ajutorul unui cadru.

„A fost operată acum trei luni, are montată tijă la șoldul stâng. Când a ajuns la noi, plângea de durere, nu se putea mișca. A fost nevoie de muncă multă, de luni de recuperare medicală, însă, din fericire, rezultatele azi de văd. Din femeia care nu credea că va mai putea merge vreodată, azi, doamna Cojocaru se poate deplasa din nou, susținută de cadru”, ne povestește medicul primar de recuperare medicală, Nadina Liculescu.

Același medic ce ne face cunoștință cu unul dintre cele mai longevive cupluri de la spitalul AS Medica. Doi oameni, Maricica și Gheorghe Burcău, care au împărțit viața cu bune și cu rele timp de 75 de ani și care, azi, ajunși la vârsta de 93, respectiv 94 de ani, încă se țin de mână și se privesc în ochi cu același drag.

De mai bine de cinci luni, doamna Maricica face recuperare după o fractură de șold

S-au cunoscut în facultate, au lucrat amândoi în domeniul ingineriei petroliere, și se bucură și azi de cei doi copii pe care îi au. O fractură de șold la piciorul drept, suferită în primăvară, urmată de o operație, doamna Maricica a ajuns la Spitalul AS Medica pentru recuperare medicală. De la un om care nu mai putea merge deloc, doamna Maricica azi reușește să pășească sprijinită de cadru

La Spitalul AS Medica, domnul Gheorghe, rămas singur, a însoțit-o și îi e alături în fiecare zi pe drumul pe care au pășit împreună în urmă cu 75 de ani.

Camera spitalului a devenit pentru ambii acasă. Un loc de unde nu lipsesc nicio secundă florile, un loc în care soții Burcău și-au amenajat și o mică bibliotecă. „Mai citim, mie îmi îmi place mult Luceafărul poeziei, Eminescu”, spune domnul Gheorghe, care, cu foarte multă atenție, ne prezintă operele pe care le are în mica sa bibliotecă. „Aici am un volum cu relatări despre viața lui George Enescu, a lui Caragiale, Mircea Eliade. Aici sunt scrierile lui Alecsandri”, spune mândru domnul Gheorghe.

Ce și-ar mai dori, îi întreb, pe finalul discuției, care poate fi urmărită la finalul textului. „O recompensă”, zice, zâmbind domnul Gheorghe. „Să ne culcăm și să nu ne mai trezim. Ne-au ajuns anii. Dar, cât ne-o da Dumnezeu”, conchide doamna Maricica.

Patru oameni. Cu toții care au împărtășit frânturi din viața lor, au vorbit despre bunul, dar și greul din viață, dar care au găsit siguranță și ajutor la Spitalul AS Medica de la Bucov. Un loc unde pacienți precum doamna Elena, doamna Țiuculeana, ori soții Burcău au găsit specialiști dedicați care au reușit să construiască, dincolo de personalitatea proprie, o componentă caldă cucare să îmbrace totul.

