Zonele unde se lucrează în Ploiești. Reparațiile curente, blocate la nivel național

Ordonanța de urgență adoptată la nivel național, la începutul lunii octombrie, limitează reparațiile curente pe străzi la Ploiești. Din fericire, la Ploiești există în contiare lucrări în derulare.

Guvernul a limitat, la începutul lunii octombrie, cheltuielile la nivelul primăriilor și consiliilor județene, moment în care a fost blocată și alocarea de fonduri pentru reparații curente drumuri.

„Așa cum este Ordonanța astăzi, nu mai pot fi făcute reparații curente. Promisiunea din partea Guvernului, la presiunea Asociației Municipiilor din România, adică a primarilor din municipii din România, este aceea că se va corecta această ordonanță (…)”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Nici marcajele pe străzi nu pot fi efectuate, dar de data aceasta există, pe lângă ordonanța care limitează cheltuielile, și o situație aparte.

„Marcaje pe străzi, la momentul ăsta, nu pot fi făcute pentru simplu fapt că am ajuns la maximum contractual pe care l-am avut în acest an. De abia la anul vom relua și vom continua marcajele pe străzile din Ploiești”, a precizat primarul Ploieștiului.

Lucrări în derulare la Ploiești

În ciuda restricțiilor prevăzute de ordonanța de la începutul lunii octombrie, la Ploiești continuă o serie de lucrări.

„Se lucrează, se pseudo-lucrează, și eu sper să ajungem, până la sfârșitul anului cu lucrarea pe Laboratorului.

Se lucrează în Pictor Rosenthal. Acolo, Doamne ajută, nu există întârzieri, altele decât cele generate de decizia de a opri lucrările undeva prin primăvară – începutul verii, la solicitarea cetățenilor de pe Mircea cel Bătrân, care, foarte mulți, nu erau racordați la sistemul de canalizare.

Pentru că proiectul nu prevedea racordarea la sistemul de canalizare. Și vorbim de vreo 50 de proprietăți. Am luat decizia să oprim, să facem dispoziție de șantier și, din resursele proprii ale Primăriei, să-i racordăm pe acești oameni la rețeaua de canalizare. Dacă încheiam lucrarea apoi cinci ani nu mai puteam să intervenim pe ea”, a precizat primarul Ploieștiului.

Tot la Ploiești vor începe lucrările la noua șosea care va lega Gara de Sud de Gara de Vest, proiect al cărui contract a fost semnat săptămâna trecută. (detalii AICI).