Noi detalii despre drumul care va lega Gara de Sud de Gara de Vest Ploiești

Primăria Ploiești a semnat contractul de execuție a unui nou drum care va lega Gara de Sud de Gara de Vest. Proiectul este unul complex și prevede realizarea unor investiții de peste 100 de milioane de lei din fonduri europene. Este vizată atât modernizarea infrastructurii rutiere, cât transportul și domeniul public.

- Publicitate -

Firma care a câștigat licitația este HIDRO SALT-B-92 SRL Bucuresti. Șantierul ar trebui să dureze 18 luni de la începerea lucrărilor.

Potrivit Primăriei Ploiești, lungimea totală a străzilor supuse modernizării, ce fac legătura dintre Gara de Sud şi Gara de Vest, este de aproape 3 km.

- Publicitate -

Traseul pornește de la Piața 1 Decembrie 1918 și str. Depoului până la Gara de Vest. Se intersectează cu străzile Rudului, Macazului, Sondelor, Bobalna și Domnișori. Drumul va fi încadrat de spaţii de siguranţă pentru biciclişti şi trotuare.

De asemenea, la intersecţia dintre strada Depoului şi strada Rudului se va amenaja un loc special de parcare a 20 de biciclete. De-a lungul traseului vor fi amenajate peste 9000 de mp de spații verzi. Totodată, vor fi plantați 200 de platani.

Pe noul traseu al TCE care va lega cele două gări vor fi amplasate 8 stații de transport călători. Acestea vor fi dotate cu mobilier urban și cu iluminat led. Totodată, în fiecare staţie de aşteptare călatori vor fi camere exterioare de luat vederi cu infrarosu, antivandalism.

- Publicitate -

Proiectul prevede și extinderea reţeelei de contact pentru ca noul traseu să poată fi deservit și de troleibuze.